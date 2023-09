Gruppo Ferretti guarda al futuro con Riva 82’ Diva

Al Salone Nautico di Genova ci sarà anche lei, la premiere Riva 82’ Diva, la punta di diamante della flotta del Gruppo Ferretti, che si presenta al pubblico con un nuovo concept degli spazi. A cominciare dal flybridge: 40 metri quadri che lo rendono uno dei più ampi in assoluto.

Ma Riva 82’ Diva non sarà l’unico pezzo pregiato a firma Ferretti: le faranno compagnia il Pershing 7X, il Ferretti Yachts 580, il Ferretti Yachts 860, il Riva Dolceriva 48 e wallytender43X e il Custom Line Navetta 30, il nuovo super yacht della linea Custom Line, che con i suoi 28,43 metri di lunghezza e un baglio di 7,3, si impone nel microcosmo del Salone 2023, che per il Gruppo è una sfida non indifferente.

Se il 2022 si è chiuso in bellezza, nell’anno corrente Ferretti ha completato la procedura di dual listing delle azioni ordinarie su Euronext Milano, affiancando la quotazione italiana a quella già in essere su Hong Kong Stock Exchange. In soldoni, oltre il 50 percento del capitale è sul mercato, facendo di Ferretti una public company sostenuta da investitori italiani e internazionali. Ma che il Gruppo sia in crescita lo dicono anche altri numeri tutti gli indicatori del primo semestre del 2023.

Nei primi sei mesi di quest’anno, infatti, la società ha ottenuto ricavi pari a 580,8 milioni di euro (+8,6 per cento rispetto al primo semestre del 2022), una marginalità del 14,7 (+1,2), una posizione finanziaria netta equivalente a 320 milioni di cassa e una raccolta ordini in sei mesi di 573 milioni di euro. Il portafoglio ordini ha raggiunto quota 1,410 miliardi di euro al 30 giugno scorso (+15,8 per cento rispetto al 2022).

"Dopo la Private Preview di Monaco e il Cannes Yachting Festival, arrivare a Genova nella nostra splendida vetrina italiana, rappresenta un’occasione sempre importante – sottolinea Alberto Galassi, CEO di Ferretti Group –. Godiamo di ottima forma, arriviamo da mesi intensi tra la quotazione su Piazza Affari e importanti investimenti e crediamo molto nelle potenzialità di sviluppo del nostro mercato domestico".

"Per l’occasione – continua Galassi – al Salone Nautico di Genova portiamo una flotta di sette straordinarie barche con importanti novità: il Riva 82’ Diva, flybridge risultato di una rivoluzione delle aree di bordo che conserva il fascino intramontabile del marchio Riva e ancora Navetta 30, opera d’arte viva di Custom Line dalle linee nette, forti, senza soluzione di continuità".

Ma a favore di Ferretti gioca anche un ampio piano di investimenti. Risultato: +20 percento in termini superficie produttiva a livello globale. Merito delle ultime acquisizioni, a partire dal sito produttivo di oltre 70mila metri quadrati, comprensivo di bacino di carenaggio, a San Vitale, in provincia di Ravenna. E nel triennio 2023-2025 Ferretti punta a crescere ancora, con oltre 20 imbarcazioni di grandi dimensioni ma anche nel segno della sostenibilità attraverso una strategia che prevede l’individuazione di materiali alternativi e sostenibili, l’implementazione di soluzioni di efficientamento energetico e di diminuzione generale dei consumi a bordo e in navigazione, la ricerca per una motorizzazione ibrida ed elettrica e, recentemente, la firma di Protocollo d’Intesa per lo sviluppo di soluzioni e servizi strategici nell’ambito della nautica sostenibile da diporto in Italia, in joint venture con Enel X Way.

Strategie a parte, parlano anche i nuovi modelli, come la nuova gamma Ferretti Yachts Infynito, basata sulla tecnologia F.S.E.A. (Ferretti Sustainable Enhanced Architecture) e che con il suo Solar roof può generare corrente elettrica per la ricarica di batterie al litio dedicate ai servizi di bordo, il che permette di vivere lo yacht in ’hotel mode’ e con zero emissioni.