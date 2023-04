Formalia Outdoor Qualità e design sempre garantiti anche ’en plein air’

Oggi è sempre maggiore l’interesse verso spazi esterni più vivibili che rendono unici i momenti conviviali. Risponde a questa esigenza Formalia Outdoor, il progetto Scavolini nato come ampliamento del sistema casa Formalia firmato Vittore Niolu e destinato a segnare un punto di svolta nella storia dell’azienda che, per la prima volta, estende la proposta agli ambienti esterni. La nuova cucina Scavolini mantiene tutti i tratti distintivi di Formalia, in cui i dettagli giocano un ruolo da protagonista e ne caratterizzano il design: l’anta sagomata su cui si innesta la maniglia e il ’Sistema Parete Status’, la struttura modulare a giorno, realizzata in alluminio e disponibile in tre finiture, Ruggine (dall’appeal contemporaneo) Nero e Titanio.

La possibilità di integrare elementi ribassati o a giorno potenzia il gioco di simmetrie, dando vita a architetture multifunzionali dalle forme rigorose. Il risultato è una cucina dalla spiccata funzionalità capace di creare un dialogo virtuoso con il contesto naturale in cui è inserita. Grazie a una notevole modularità, composta da 19 elementi da abbinare a elettrodomestici di ultima generazione, ogni configurazione di Formalia Outdoor è un modello unico ed esclusivo. La struttura in alluminio e il top con zona lavaggio integrata, disponibile sia in acciaio sia in altri materiali selezionati, sono abbinabili a due differenti finiture di ante: in acciaio per un look tecnico e raffinato oppure in legno per esterni – multistrato di Okumè nobilitato in essenza teak – che rende l’insieme più materico. Entrambe le soluzioni sono molto resistenti a umidità, intemperie, sbalzi termici e usura.