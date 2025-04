Estetica e funzionalità. Il lusso consapevole firmato Carlo Colombo

Alla Milano Design Week si celebra il design con il tema ’Thought for Humans’ dove l’uomo è al centro di una progettazione che ha come obiettivo principale il miglioramento della qualità della vita nella quotidianità, elevando la relazione tra corpo, materia e spazio. Lo stesso obiettivo che, da sempre, si pone l’architetto Carlo Colombo con la ricerca e la progettazione di soluzioni di design che siano in grado di rispondere alle necessità di una società sempre in continuo cambiamento, dove anche il concetto stesso di spazio abitativo è in evoluzione.

"L’abitazione è oggi un luogo dove si vive, si lavora e ci si relaziona con gli altri. Uno spazio in cui ricerchiamo benessere. La casa è la prima espressione esteriore di noi, parla di ciò che siamo, della nostra vita, delle nostre passioni. E il design deve

unire le esigenze, funzionali ed estetiche, ad una

personalizzazione dell’esperienza per far sì che gli oggetti che ci circondano possano raccontare una storia, la nostra, migliorando anche la qualità della vita", commenta l’architetto.

Gli arredi devono coniugare innovazione, artigianalità e tecnologia. Essere sì eleganti, ma anche essenziali, versatili, adattandosi a spazi sempre più fluidi, ed essere realizzati con materiali durevoli per rispondere al concetto di ’lusso consapevole’. Elementi, questi, che contraddistinguono il lavoro di Colombo nelle nuove collezioni di arredi e complementi per l’indoor e l’outdoor firmate per prestigiose aziende come Elie Saab Maison, antoniolupi, Giorgetti, Artemide, Flou, Bentley Home, Bugatti Home e Talenti.

Brand diversi, ma che hanno permesso all’architetto, attraverso i progetti che ha sviluppato per loro, di costruire una sua visione ben definita fatta di valori come qualità, pregevolezza dei materiali, eleganza, attenzione ai dettagli: caratteristiche che rendono ancora oggi i prodotti del design italiano tra i più desiderati del mercato globale.