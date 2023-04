’Esprit Magicien’ sugli oggettifigura

HoperAperta è una piattaforma che coniuga Arte, Architettura e Artigianalità e mette in dialogo architetti, designer e artisti con le aziende italiane del mobile. Alla Fabbrica del Vapore ecco ’Esprit Magicien Oggetti utilitaristici per pratiche rituali’, a cura di Patrizia Catalano e Maurizio Barberis. Nella grande Sala della Cisterna verranno esposte opere e oggetti che reinterpretano il tema dell’oggettofigura, indagato nella magia della forma, ossia nella connessione che si crea tra le connotazione metafisiche e la sua apparenza fisica. Due gli special guest: la Compagnia Teatro Colla, che metterà in scena le marionette realizzate nel 1960 per rappresentare ’La Tempesta’ di Shakespeare e l’installazione luminosa di Antonangeli, curata da Gianfranco Marabese, che al centro della Cisterna creerà una scenografia di luce aerea.