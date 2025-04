Esperienza coinvolgente. Un hub creativo nel cuore di Milano

Busnelli si prepara a sorprendere il pubblico del Fuorisalone 2025 con una visione inedita del design, dove tradizione e innovazione si intrecciano in un racconto esclusivo. Il fulcro di questa evoluzione è Busnelli Studio, il nuovo hub creativo nel cuore di Milano, nato per offrire un’esperienza immersiva dedicata ad architetti, designer e professionisti del settore.

"Busnelli 2025 è più di una Collezione: è un progetto di ridefinizione della nostra identità, un viaggio che unisce passato e futuro con autenticità e carattere", afferma Daniele Lo Scalzo Moscheri, nuovo Direttore Artistico del brand (nella foto sopra seduto sulla novità 2025 Baguette). Situato in Corso Europa 22, Busnelli Studio rappresenta un luogo in cui il design prende vita attraverso un’esperienza coinvolgente. Un laboratorio di idee dove materiali ricercati, lavorazioni artigianali e tecnologie avanzate si fondono per raccontare l’universo Busnelli con un linguaggio sofisticato e contemporaneo.

Al Fuorisalone 2025, Busnelli presenterà una nuova collezione che ridefinisce il concetto di eleganza e comfort, in perfetto equilibrio tra heritage e avanguardia. Sei nuove creazioni, tra cui due imbottiti, due poltroncine e due tavolini, si faranno interpreti della Mastery Attitude del brand, attraverso forme inedite, materiali pregiati e dettagli sartoriali che esaltano la cultura del progetto.

A completare la proposta, un prodotto iconico della storia Busnelli verrà svelato in una nuova versione outdoor, portando all’esterno l’inconfondibile stile del brand e ridefinendo il concetto di arredo en plein air.