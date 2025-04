Elica al Fuori Salone. Soluzioni innovative per una cucina smart

Dopo un anno straordinario, in cui ha annunciato un completo rebranding e ampliato con nuovi prodotti la sua gamma di elettrodomestici per il cooking, Elica torna alla Design Week di Milano. L’azienda italiana con sede a Fabriano sarà infatti presente al Fuori Salone 2025 all’interno della affascinante location Capsule Plaza, che ospiterà il progetto Expanded Living presso lo Spazio Maiocchi nel quartiere di Porta Venezia.

Protagonista dello spazio dedicato a Elica, il prodotto simbolo della nuova direzione intrapresa dell’azienda, nel segno del design e dell’innovazione: Lhov, la prima soluzione di cottura All-In-One che unisce forno, piano a induzione e sistema aspirante in un unico prodotto. Si potrà ammirarlo sia in funzione all’interno del Kitchen Space concepito in collaborazione con 70Materia che incastonato in una installazione scenografica chiamata ’Satellite Lhov’, creata dallo studio di design milanese Parasite 2.0, che ha reinterpretato l’essenza di Lhov trasformandolo in un organismo vivente in cui si materializzano luce, vapore e calore.

Lhov, invenzione firmata da Fabrizio Crisà, Chief Design Officer di Elica, si integra perfettamente nella linearità della cucina e per la prima volta cattura vapori e odori sia dal piano che dal forno, la cui cavità è il 30% più grande dei modelli tradizionali, in grado quindi di ospitare più teglie sullo stesso livello. Un design d’impatto estetico notevole, premiato con il prestigioso Compasso D’Oro Adi 2024, Lhov integra inoltre funzionalità all’avanguardia che il pubblico potrà vedere in azione proprio nel corso della settimana del design.

Per tutta la durata del Fuori Salone infatti, l’area dedicata a Elica all’interno di Capsule Plaza vedrà il susseguirsi di diverse iniziative, tra talk, workshop e showcooking, sviluppando un evento ibrido tra fiera e mostra collettiva, esaltando il legame tra creatività, industria e cultura.