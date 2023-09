Design e lusso. Sanlorenzo naviga nella sostenibilità

In viaggio con determinazione verso un navigare sempre più sostenibile. È la strategia consolidata dei cantieri navali Sanlorenzo, società oggi quotata sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, dal 1958 brand leader nella realizzazione di motoryacht di alta qualità, progettati e realizzati rigorosamente su misura, espressione di un lusso raffinato frutto di grande attenzione nell’evoluzione del design delle linee esterne, nell’accurata scelta dei materiali e nell’esecuzione e cura dei dettagli. Grazie all’utilizzo delle più avanzate tecnologie disponibili e all’abilità artigianale, ogni yacht diventa così una creazione unica.

In occasione dell’annuale conferenza stampa che apre la stagione dei saloni nautici, il cavalier Massimo Perotti, Executive Chairman e CEO di Sanlorenzo, ha illustrato i risultati finanziari del primo semestre 2023 chiuso con ricavi dalla vendita di nuovi yacht pari a 388,4 milioni di euro (+12,6% rispetto al primo semestre del 2022) con il Gruppo che vanta oggi un margine operativo lordo a 67,7 milioni (+20,3%) e un risultato netto di 39 milioni (+20,3% ). "La nostra performance – ha affermato Perotti – è il risultato di un modello di business che ha dato prova di assoluta affidabilità negli anni e che ci rassicura per quelli a venire, nel percorso che ci vedrà pionieri del settore verso la carbon neutrality, priorità centrale nella nostra rotta al 2030".

Sanlorenzo è oggi infatti apripista nel percorso verso la carbon neutrality nel mondo dello yachting: attraverso l’incessante lavoro del dipartimento Ricerca e Sviluppo, il gruppo continua a compiere passi rivoluzionari nell’introduzione di sistemi tecnologici volti a ridurre l’impatto ambientale

degli yacht. L’elevato grado di competenza ha permesso la sottoscrizione di accordi con i principali player mondiali dell’energia e degli E-fuel. Tra questi, l’accordo esclusivo del 2021 con Siemens Energy che ha per oggetto l’integrazione del sistema Fuel cell in grado di trasformare il metanolo verde in idrogeno e successivamente in energia.

Un altro importantissimo accordo è stato sottoscritto con la business unit Power Systems di Rolls - Royce , attraverso il suo marchio di prodotti e soluzioni mtu , per l’installazione di sistemi di propulsione a idrogeno ottenuto dal metanolo verde. Soluzione che saranno combinate con le fuel cell fornite da Siemens Energy e verranno installate inizialmente su un prototipo di super yacht Sanlorenzo. Il segmento degli yacht sotto di 24 metri di lunghezza vede Bluegame, società appartenente al Gruppo, impegnata nella realizzazione del BGH HSV (Hydrogen Support Vessel) la prima ’chase boat’ con propulsione esclusivamente a idrogeno e utilizzo di foil per raggiungere 50 nodi di velocità e zero emission che ’volerà’ letteralmente al fianco di American Magic del New York Yacht Club, challenger dell’America’s Cup 2024.

Se la sostenibilità è al centro della strategia, il Gruppo continua a lavorare su progetti che riguardano l’azienda a 360 gradi come il rafforzamento nella distribuzione diretta e nei servizi. Tra le novità più recenti, l’avvenuta costituzione di ‘Sanlorenzo Côte d’Azur SAS’, per la distribuzione dei prodotti e servizi del Gruppo in Costa Azzurra, un mercato di importanza chiave per il settore dello yachting. A breve sarà inaugurata, durante il Monaco Yacht Show, la Sanlorenzo Monaco Lounge, con uffici in un elegante edificio in un quartiere prestigioso in prossimità della marina di Montecarlo.

Rispetto alle novità, a prendere la scena sono state SX100 e BGM75, portatrici della filosofia progettuale del Gruppo. SX100 è un ulteriore tassello della più rivoluzionaria e innovativa gamma di Sanlorenzo che ha creato un segmento prima inesistente. Uno yacht crossover dove spazi e funzioni si uniscono in ambienti ampi e aperti a stretto contatto col mare. Nato dal dialogo costante del cantiere con i suoi armatori, SX100 si inserisce nella gamma SX rielaborandone gli stilemi per un’ulteriore ottimizzazione dei contenuti di bordo. Affiancheranno SX100 alcuni degli yacht più rappresentativi del Cantiere fra innovazione e tradizione: per la gamma storica SL, SL78, SL86, SL90A e SL106A; per la gamma SD, l’SD90 e SD96; per la gamma SX, l’SX76 e SX88; inoltre l’SP110

Quanto a Bluegame, con la novità assoluta BGM75, il primo multiscafo del gruppo Sanlorenzo, il brand lancerà una nuova gamma e altamente sostenibile. Sfidando i modelli convenzionali, ecco il primo motoyacht di lusso che ’incidentalmente’ ha due scafi. Sulle banchine di Bluegame, il BGM75 condividerà l’attenzione proprio con il BGH - HSV, simbolo dell’impegno di Bluegame e Sanlorenzo in termini di sostenibilità. Accanto al BGM75 e al BGH, ecco gli yacht che hanno fatto conoscere Bluegame nel mondo: BG42, BG54 e i nuovi modelli BG74 e BGX63, frutto di una felice evoluzione di BG72 e di BGX60