Design e innovazione. In passerella il meglio della nautica da diporto

Salone Nautico. Salone d’autore. Perché è vero: sono i numeri a dare la misura della reputazione internazionale di cui gode come vetrina globale della nautica da diporto. Ma Genova è anche la passerella delle novità, sublimazione applicata del ’fare bene e sempre meglio’ e occasione per le aziende di presentare i nuovi modelli di barche a motore, monoscafi, Rib e multiscafi o gli ultimi cammei in tema di accessoristica e componentistica. A volte bastano solo i nomi di certi cantieri e brand a sfamare la curiosità.

Ma a intercettare l’interesse del mercato è anche la loro capacità di conciliare le performance e i codici di bellezza di un natante con il valore della sostenibilità, perché il mondo del mare non va solo conquistato, va anche tutelato e protetto E allora block-notes e smartphone si riempiono di annotazioni.

Alla 63esima edizione del Salone il cantiere francese Catana sfoggerà il catamarano Ocean Class con tecnologia carbon infusion che permette di ottenere imbarcazioni leggere e, insieme, resistenti. E si ritaglierà quote di visibilità Anchor-Sat con una rivoluzionaria ancora satellitare che assicura lo stazionamento delle imbarcazioni (da 3 a 15 metri) in rada grazie ad una sorta di una ’boa’ agganciata ad almeno 3 satelliti GPS.

Giuste aspettative per lo storico ship chandler Alessandro Battagli di La Spezia e per il suo Pop Fender, parabordo in plastica riciclabile che ha il merito di non lasciare segni quando è sotto pressione e sfrega sullo scafo. Il cantiere Bayamo sfoggerà il nuovo Rib R 13.1 con chiglia monolitica e scafo in alluminio marino, più leggero rispetto ad uno scafo in vetroresina. A Genova, i Cantieri Aprea presenteranno una moderna versione di Lancia Sorrentina, la ’Lancia Aprea 52’. Prima mondiale per il gozzo Patrone P100 dell’omonima azienda.

E grande chance anche per Euthalia Marine, al Salone con una linea innovativa in tema di protezione da fulmini e sovratensioni sia per le piccole unità da diporto che per i grandi yacht. Non è finita. Cranchi Yachts si metterà sotto i riflettori con la sua ultima ammiraglia della Flybridge Collection, il Sessantadue 62 ft, un 20 metri con prua verticale e slancio tipico dello yacht. Da FIM, Fabbrica Italiana Motoscafi, anteprima assoluta con il nuovo walk-around Regina 440. E il Cantiere del Pardo svelerà il suo Grand Soleil 65, design sostenibile e alta efficienza energetica.

Ambizioso anche il progetto del cantiere nautico lucchese ’Mediter Yachts’ nel campo delle crociere a vela: il suo Velja 43 (13,17 metri) ha un concept che ricorda quello di un’imbarcazione a motore ed è facilmente conducibile anche da una sola persona. Lo storico cantiere Castagnola Yachts di Lavagna non mancherà di farsi notare per il suo Heritage 15. Mentre al Salone faranno il loro esordio il nuovo flybridge Riva 82’ Diva del Cantiere Riva e il Bavaria C46, scafo dalla forma a lunga ’V’ del cantiere tedesco Bavaria Yachts.

Chicca assoluta, il Falcon 80, nome in codice Project Maverick, motoryacht del Gruppo Quick di Ravenna che alla banchina H fungerà da imbarcazione dimostrativa per il portafoglio di prodotti aziendali (sistemi di stabilizzazione, eliche di manovra, etc.) ma anche da showroom galleggiante per ricevere gli ospiti e organizzare prove in mare. È l’ibrido che si trasforma in versatilità: prendere il meglio del passato, sottoporlo ad un salutare rifitting e infine attribuirgli una nuova funzione. La chiamano ’intelligenza adattativa’. In fondo, il Salone di Genova è speciale anche per questo.