Dalle strade al mare. I protagonisti della kermesse

Mercedes-Benz Italia conferma la partnership con il Salone di Genova. Protagonista dello spazio espositivo della Stella sarà l’affascinante Vision One - Eleven, l’interpretazione futurista della leggendaria C 111, icona del marchio negli anni Settanta. Come il suo predecessore, l’auto combina il design unico con la tecnologia di guida più innovativa, all’insegna dell’efficienza full electric. Si potrà ammirare inoltre anche la G 4X4 e la GLS 600 Maybach.