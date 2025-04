’Cose in Ballo’. Viaggio nelle icone di un ventennio

Dall’esperienza di Daniele Lorenzon e di Compasso, showroom milanese di 800 mq che da oltre 20 anni esplora il meglio del design del ‘900, conferma e precorre tendenze su affermati ed emergenti designers internazionali, si inaugura nel 2024, nella storica via Plinio, la galleria Gilda&Co.

Gilda&Co è uno spazio che vuole raccontare storie, visioni e prospettive nuove del design internazionale attraverso mostre temporanee, attingendo dal ricco archivio di Compasso, fatto non solo di oggetti di design, ma anche di opere d’arte, documenti e fotografie, coinvolgendo guests curators, critici, designer, artisti e creativi di tutto il mondo. Il nome è un duplice omaggio: Gilda, dal negozio di abbigliamento donna che ha abitato lo spazio di via Plinio per molti anni, e che tutt’oggi gli conferisce una forte aura evocativa; a cui si aggiunge l’abbreviazione di Compasso, &Co.

La galleria si trova in un ambiente raccolto ma prezioso, con una vetrina che si affaccia su strada. L’allestimento, ideato da Alessandro Pedretti, che lui stesso descrive come un ’Merzbau del Design’ è dinamico, sorprendente e in continua evoluzione. È infatti modulare, versatile, adatto a infinite riconfigurazioni e per mettere in scena le più differenti tipologie di eventi ed esposizioni.

In occasione della Milano Design Week 2025, Gilda&Co ospita la prima mostra dedicata ad Aldo Ballo (nella foto due installazioni), noto per il suo importante contributo alla fotografia di design e pubblicitaria. ’Cose in Ballo, Un viaggio tra oggetti iconici degli anni ‘50-‘70’, attraverso un’ottantina di immagini in bianco e nero affiancate dai rispettivi oggetti di design raffigurati nelle fotografie, vuole dunque tornare a parlare di Aldo Ballo, e rendergli omaggio, dopo la lontana mostra al Vitra Museum del 2011 e la più recente rassegna del 2024 al Castello Sforzesco, sede dal 2022 del suo archivio.