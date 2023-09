Comfort e ogni servizio. Marina di Loano è il resort degli yacht

Quasi 1000 imbarcazioni dai 6 ai 77 metri, un’area dedicata ai superyacht, servizi portuali con assistenza ormeggio h24 e i comfort di un vero e proprio resort. Marina di Loano, in provincia di Savona e nel cuore della Riviera del Ponente ligure, è un porto turistico all’avanguardia. E sarà ovviamente protagonista al Salone Nautico di Genova, sul quale, da domani al 26 settembre, saranno puntati gli occhi del Belpaese e non solo.

Ma Marina di Loano offre un mondo di opportunità anche a terra: foresteria, yacht club, palestra, ristoranti, locali, una scuola di vela e diving center, oltre a una spiaggia di 16 mila metri quadrati che vuole tendere la mano alle esigenze di diportisti e turisti. "Le caratteristiche uniche e i servizi esclusivi che offriamo alla nostra clientela ci consentono di partecipare con successo ai più importanti eventi internazionali del settore con l’obiettivo di valorizzare di Marina di Loano e rappresentare il suo territorio", spiega Gianluca Mazza, amministratore delegato di Marina di Loano.

Che all’appuntamento di Genova si presenta con numeri positivi: +20% rispetto al pari periodo del 2022 – grazie a settori chiave come l’accoglienza e l’ospitalità –, una crescita di dieci punti di occupazione del porto rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e un aumento dell’occupancy dello stesso comparto dei superyacht, soprattutto per il periodo invernale.

Cosa vi aspettate da questa edizione del Salone?

"Ci arriviamo con entusiasmo e coscienti del nostro percorso di valorizzazione della Marina di Loano. Sappiamo che è una vetrina importante, perciò siamo pronti. Il nostro stand lo racconterà bene".

Anche nel vocabolario di Marina di Loano c’è posto per la parola sostenibilità?

"Certo, è un driver del piano industriale di Unipolsai (Gruppo Unipol) l’unico nostro azionista e arriva dopo il riconoscimento dell’ennesima bandiera blu, di cui siamo orgogliosi. Ma non ci fermiamo: abbiamo attivato un impianto fotovoltaico che produrrà 334mila kw annui di energia, abbiamo colonnine elettriche nei posti auto e le stiamo allestendo anche per le barche. Inoltre, ricaviamo energia termica attraverso il cosiddetto ‘anello di condensazione’".

Che impatto può avere la crescita di Marina di Loano su una regione come la Liguria?

"Noi speriamo importante. Per questo alla sostenibilità affianchiamo i servizi: la nostra marina è provvista di tutto e accoglie non soltanto gli amanti degli yacht super yacht. La nostra idea è anche quella di valorizzare il territorio. Non a caso, organizziamo escursioni di vario tipo, sia in barca sia di trekking. E poi c’è il comfort a terra: abbiamo un diving centre e una scuola di vela, ristoranti, una palestra, una foresteria e così via".

Qual è il futuro dei porti italiani?

"Noi pensiamo importante. Anche perché il Mediterraneo è la casa ideale dello yachting, senza nulla togliere agli sforzi che altri Paesi, come gli Emirati Arabi, stanno compiendo. Ovviamente bisogna mantenere la rotta, è il caso di dirlo, offrendo servizi di qualità. Noi cerchiamo di spiegarlo in Italia e all’estero, dove siamo molto presenti".