Cabine armadio e uffici smart. Organizzazione e stile parole d’ordine per Giessegi

Il brand marchigiano Giessegi, in contemporanea al Salone del Mobile,presenta l’ultima Collezione Cabine armadio ed un’anteprima della Collezione Ufficio, a breve in uscita. Afrodite (foto in alto) – dal nome della dea della bellezza e dell’amore – è una proposta di cabina a boiserie di una semplicità e di un’eleganza senza tempo.

La linearità del progetto, data

dall’allineamento di ripiani e cassettiere sospese, e la scelta

di finiture dall’aspetto estremamente naturale, le conferiscono armonia e bellezza eteree. La panca scarpiera con seduta

imbottita al centro stanza, la scrivania vanity con specchio a

Led integrato per il rito quotidiano del make-up e l’armadio Open della Collezione Night per i cambi armadi stagionali la

rendono poi ancor più funzionale.

La collezione Office 2025 foto a destra), si rinnova arricchendosi di accessori e complementi per rendere più funzionale l’ambiente ufficio. Per ottimizzare gli uffici operativi sono stati introdotti nuove multiprese da appoggio e da incasso per i

piani scrivania, alcuni inclusi anche di ricarica wireless, bracci

monitor singoli e doppi, basamenti per scrivania regolabili.

Per le postazioni multiple sono stati inseriti a catalogo pannelli

separatori in legno corredati da

una gamma di accessori in metallo, pannelli fonoassorbenti e

nuovi piedi scrivania per realizzare ampie zone di lavoro multipostazione. Anche le proposte di scrivanie direzionali si sono arricchite da nuovi modelli come L’Island e la Freeda.

La cartella di colori si impreziosisce di finiture quali il Marquinia ed il Michelangelo, il Corten dall’effetto ruggine, il Cannetè laccato opaco, il vetro Flutes ed i vetri serigrafati Canova e Sahara noir con grafiche effetto marmo.