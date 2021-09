Milano - Ha aperto i battenti, alle 10 di oggi, il Salone del Mobile di Milano, la kermesse internazionale più importante nel mondo del design, quest'anno ribattezzata Supersalone, alla fiera di Rho. Da oggi per sei giorni, ha aperto a tutti, visitatori e buyer l'evento speciale curato da Stefano Boeri, attesissimo dopo l'annullamento dell'ultima edizione del Salone, a causa della pandemia (erano 17 mesi che il design attendeva questo momento). Il taglio del nastro alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha un forte valore simbolico, di ripartenza per l'intero Paese, come hanno più volte sottolineato i vertici della manifestazione e come dimostra la presenza del Capo dello Stato. Ad accogliere il capo dello Stato il presidente di Fiera Milano e presidente di Confindustria Carlo Bonomi, la presidente del Salone, Maria Porro, il presidente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin, il sindaco Beppe Sala, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il prefetto di Milano Renato Saccone.

"E' una bella prova, si sentono tante lingue per le strade di Milano. Può essere una ripartenza" ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala. "Credo che il messaggio qui sia la ricerca del bello e del funzionale - ha aggiunto- , perché abbiamo vissuto tanto nelle nostre case e abbiamo bisogno che siano accoglienti, quelle di chi sta meglio ma anche di chi è in difficoltà e naturalmente questi operatori hanno una grande responsabilità. Abbiamo rivalutato le priorità della nostra vita, abbiamo capito che la salute è una parte delicata, abbiamo certamente maturato la consapevolezza di come l'ambiente è importante". Il supersalone è "un bel segnale per il comparto, per la Lombardia, per il Paese" ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana,. "E la normalità che sta avanzando, è solo l'inizio - ha sottolineato Fontana - dobbiamo continuare il nostro impegno, dobbiamo continuare nella vaccinazione e così sarà un inizio definitivo. C'è molta emozione per l'idea di ricominciare".

I numeri del Supersalone

Gli ingredienti perché questa edizione sia un successo ci sono tutti: dal progetto curatoriale affidato a Stefano Boeri e al suo dream team internazionale sino alla presenza qualificata di aziende e makers che propongono i loro prodotti migliori (in presenza) frutto di ricerca, innovazione e creatività. Chiaramente, per garantire a tutti la sicurezza l’ingresso non supererà 30 mila persone al giorno. Ma il segnale è forte, e l’emozione tanta, "sarà un’edizione popolare, culturale ma anche commerciale", assicura Stefano Boeri, presidente di Triennale, hub culturale in città. In Fiera sono presenti 425 brand, 170 giovani creativi e 39 maker, per un totale di oltre 1.900 progetti esposti. L’esposizione occupa i primi quattro padiglioni di Fiera Milano Rho, circa 68mila metri quadrati e ha un ricco public program. Si accede (ingresso 15 euro) con green pass o tampone negativo. Sono stati allestiti quattro hub per i tamponi rapidi (Porta Est, Porta Sud, Porta Ovest e Cargo 1) che si potranno fare a 22 euro. A completare la proposta le Food Court: si possono gustare le ricette originali di alcuni fra i più grandi chef italiani. Senza dover aprire un mutuo.