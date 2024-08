Violenza sessuale su una 14enne a Genzano (Roma): l’approccio in oratorio

Roma, 5 agosto 2024 - Violenza sessuale su una 14enne a Genzano (Roma) dopo un approccio in oratorio. È quanto è stato denunciato alla polizia.

Le indagini condotte dagli agenti del commissariato di Genzano hanno portato all’esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Velletri nei confronti di un 24enne romano. Ecco i fatti ricostruiti dagli investigatori.

Il numero 114 gestito da Telefono Azzurro e dedicato all'emergenza infanzia

Le indagini sulla violenza violenza e il primo approccio in oratorio

Ecco la ricostruzione della storia nella denuncia presentata dalla madre della vittima. Il primo approccio del 24enne risale a qualche giorno prima della violenza. La 14enne ha raccontato che il ragazzo si era presentato in oratorio e le si era avvicinato, mentre lei era in compagnia delle amiche. Aveva anche lasciato un biglietto con nome e numero di cellulare. Buttato via subito dopo dalle ragazze.

La violenza e la fuga

Qualche giorno più tardi, il 24enne si è presentato di nuovo in oratorio e ha invitato la minore a bere qualcosa in un bar vicino. Dopo aver consumato una bibita ed essere usciti dal bar, sulla strada di ritorno per l’oratorio, il 24enne ha abusato della quattordicenne ma la stessa è riuscita a scappare.

Come è stato individuato il 24enne

Determinanti per arrivare a identificare l’autore del reato le informazioni e le descrizioni fornite dalla vittima e le immagini del sistema di videosorveglianza del locale.