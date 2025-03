8 marzo, donne importanti nella storia: 12 volti che hanno cambiato il mondo

Roma, 7 marzo 2025 - Da secoli le donne combattono per ottenere diritti, riconoscimento e libertà. In occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, ricordiamo dodici donne che hanno sfidato le convenzioni e il potere consolidato e, attraverso la loro storia, sono riuscite a cambiare il mondo intero e a incidere sulla grande storia dell’umanità. Hanno osato, diventando simboli di resistenza e ispirazione per il futuro. Fra i molti che si potrebbero citare, ecco una serie di ritratti al femminile che hanno lasciato un segno indelebile, come spunto per riflettere sul cambiamento.