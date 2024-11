Le sfide del Gruppo Beyfin: "Sostegno alle donne in difficoltà e un adesivo col numero 1522"

Nell’ambito della Giornata Internazionale contro la violenza alle donne 2024 Beyfin ha lavorato ad una doppia sfida: da una parte sostenere concretamente la struttura Santa Chiara di Sesto Fiorentino gestita dalla Fondazione Caritas che ospita quindici donne in stato di emergenza sociale. Dall’altra contribuire con una campagna alla diffusione del 1522, il servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.

Il numero, gratuito ed attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

In particolare Beyfin ha prodotto un adesivo con il 1522 da apporre in tutti i luoghi aziendali di passaggio come stazioni di servizio, uffici e rivendite con accesso al pubblico, bagni e spazi aziendali comuni.

Questa duplice azione arriva dopo l’operazione trasparenza fatta dal Gruppo sui temi del gender gap pay e la decisione di offrire gratuitamente alle dipendenti assorbenti femminili che sono stati posizionati in tutti gli uffici d’Italia Beyfin. Inoltre tra dicembre 2024 ed aprile 2025 l’azienda finanzierà nuovamente uno sportello di ascolto per tutte e tutti coloro che ne faranno richiesta nell’ottica di offrire un supporto di counseling e coaching.

L’attenzione alle politiche di genere alla responsabilità sociale e alla sostenibilità cresce ogni giorno in Beyfin; un percorso fatto di azioni concrete che accompagnano il business quotidiano nel settore delle energie tradizionali con lo sguardo e gli investimenti rivolti alla transizione con vettori green.

La trasformazione dell’azienda in Società Benefit ad inizio 2022 ha reso ancora più strategiche attività sociali e solidali portate avanti fin dalla nascita del Gruppo. In particolare Beyfin realizza sia all’esterno, nei territori dove è presente nel Centro e Nord Italia, sia all’interno tra i suoi collaboratori e collaboratrici, progetti con al centro le finalità di beneficio comune. Da qui il titolo ‘Insieme’ scelto per il documento unico di Bilancio di sostenibilità e Relazione d’impatto che rendiconta per il 2023 la gestione dei temi ESG che in Beyfin è sempre più trasversale alle principali funzioni aziendali.

"Il 2024 è stato ricco di progetti che si inseriscono nel quadro del percorso volontaristico che Beyfin sta portando avanti tra sostenibilità e responsabilità sociale - spiega Beatrice Niccolai, ad di Gruppo Beyfin Spa –. Sul fronte del welfare aziendale abbiamo offerto ai figli dei dipendenti e delle dipendenti Beyfin un soggiorno estivo di una settimana a Dynamo Camp e ha sostenuto sedute di coaching relazionale".