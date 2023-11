Giulia Cecchettin e il calvario di Gessica Notaro: “Sono ancora perseguitata dagli stalker, giro con la scorta”

Rimini, 20 novembre 2023 – Con le donazioni ricevute dagli invitati al suo matrimonio ha salvato altre quattro donne. “Siamo riusciti a intervenire tempestivamente con la fondazione Puzzilli e la Luciano Ponzi investigazioni”. Due mesi fa Gessica Notaro è convolata a nozze con il campione di equitazione Filippo Bologni, ma la sua battaglia contro la violenza sulle donne va avanti.

L’ultimo, terribile caso è quello del delitto di Giulia Cecchettin. Servono leggi più severe per fermare questa strage continua?

“Le leggi ci sono. Non si può pensare di mettere in carcere qualsiasi stalker. Ma bisognerebbe applicare misure cautelari in tutti quei casi in cui le donne subiscono minacce esplicite. Alla prima vera minaccia è necessario intervenire”.

Gessica Notaro

I casi di maltrattamenti e stalking sono in aumento in Italia. La pandemia può aver influito, o le cause vanno ricercate altrove?

“No, non penso che le limitazioni imposte dal Covid abbiano avuto un peso. Purtroppo sta peggiorando la nostra società, sta diventando sempre più violenta. Lo vivo quotidianamente sulla mia pelle”.

Continua a subire episodi di stalking e minacce?

“Sì, sia per il mio lavoro con gli animali (ha una società di cavalli con il marito e di tanto in tanto fa l’addestratrice di delfini al parco Oltremare di Riccione, ndr) sia per l’impegno per le donne. Ci sono quelli che si ‘limitano’ allo stalking sui social e chi invece si spinge oltre. Ne ho denunciati alcuni anche di recente. Per questo giro sempre scortata, sia quando vado a eventi pubblici sia in altre occasioni”.

Le donne che si rivolgono a lei per chiedere aiuto sono vittime di violenza fisica, o subiscono anche altre forme di violenza?

“Sono in aumento i casi di violenza psicologica e anche sociale ed economica. Per fortuna, rispetto a quando è accaduto a me (Gessica è stata aggredita con l’acido dall’ex fidanzato Edson Tavares nel gennaio 2017), oggi c’è molta più consapevolezza tra le donne. C’è più consapevolezza nel riconoscere il male che subiscono e anche più coraggio nel denunciare. Questo è fondamentale, soprattutto in quei casi in cui la violenza è anche psicologica”.

Sta seguendo il processo per l’omicidio di Saman Abbas? Che idea si è fatta?

“Una vicenda orribile. Anche a me è capitato, un mese fa, di occuparmi del caso di una ragazza a cui era stato imposto il matrimonio combinato. Nel caso di Saman, le donne vittime di violenza sono due. Saman è stata uccisa perché voleva vivere da donna libera. E la madre di Saman (tuttora latitante, ndr) è stata vittima di manipolazione psicologica da parte del marito e della famiglia. Non si spiega altrimenti come una madre possa accettare che la propria figlia venga uccisa senza fare nulla per impedirlo”.

