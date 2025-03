Frasi per l’8 marzo 2025: parole di libertà per celebrare la Giornata internazionale della donna

Roma, 7 marzo 2025 – Sabato 8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna 2025, un'occasione per riflettere sui diritti e le battaglie per l'emancipazione femminile facendo il punto sui cambiamenti ancora da conquistare.

Ecco alcune delle frasi più celebri e significative. Le parole di scrittrici, filosofe e attiviste hanno attraversato il tempo, lasciando un segno nella lotta per l'uguaglianza e nella consapevolezza del proprio essere donne, contribuendo a rafforzare la coscienza femminile.

"Non si nasce donna: si diventa"

Simone de Beauvoir - Filosofa, scrittrice e attivista francese, de Beauvoir è stata una delle figure centrali del femminismo del XX secolo. Il suo saggio “Il secondo sesso” (1949) ha rivoluzionato il dibattito sulla condizione femminile.

"Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne"

Maya Angelou - Poetessa, scrittrice e attivista afroamericana, nelle sue opere ha raccontato e trasmesso la resilienza e il coraggio delle donne nella lotta per i diritti civili, diventando un simbolo per un’intera generazione.

"Piedi, a cosa mi servite se ho ali per volare?"

Frida Kahlo - Pittrice messicana, simbolo di forza e indipendenza, con la sua arte ha espresso le grandi sofferenze attraversate nell’esistenza, ma anche la forza dell’indipendenza, la tenacia e l’ostinazione verso un profondo senso di autodeterminazione.

"Una donna con una voce è, per definizione, una donna forte"

Melinda Gates - Filantropa e attivista per i diritti delle donne, ha promosso l'importanza dell'istruzione e dell'indipendenza economica femminile nel mondo.

"La pace in ogni casa, in ogni strada, in ogni villaggio, in ogni nazione – questo è il mio sogno. L’istruzione per ogni bambino e bambina del mondo"

Malala Yousafzai - Premio Nobel per la Pace, simbolo della lotta per l'istruzione femminile e dei diritti delle donne in contesti difficili.

"Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso"

Eleanor Roosevelt - Ex first lady degli Stati Uniti, attivista per i diritti umani e sostenitrice dell'uguaglianza di genere, fra le prime personalità di spicco a impegnarsi per la ratifica della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo da parte delle Nazioni Unite.

"Non chiedo alle donne di avere potere sugli uomini, ma su se stesse"

Mary Wollstonecraft - Filosofa e scrittrice britannica del XVIII secolo, pioniera del pensiero femminista con il suo saggio “Rivendicazione dei diritti della donna” (1792), in grado di scuotere le convenzioni e smuovere le coscienze dell’epoca.

"Nulla nella vita va temuto, dev'essere solamente compreso. Ora è tempo di comprendere di più, così da temere di meno"

Marie Curie - Fisica e chimica, prima donna a vincere un Premio Nobel e unica ad averne ricevuti due in due discipline diverse, ha dimostrato con la sua carriera che il talento e l'impegno non hanno genere.

"Non voglio più accettare le cose che non posso cambiare: voglio poter cambiare ciò che non accetto"

Angela Davis - Attivista per i diritti civili, filosofa e scrittrice, nella sua vita ha combattuto contro le discriminazioni di genere e razziali, ispirando generazioni di attivisti.

"Io stessa – non ve lo nascondo – vivo quasi in modo emblematico questo momento, avvertendo in esso un significato profondo, che supera la mia persona e investe milioni di donne che attraverso lotte faticose, pazienti e tenaci si sono aperte la strada verso la loro emancipazione. Essere stata una di loro e aver speso tanta parte del mio impegno di lavoro per il loro riscatto, per l'affermazione di una loro pari responsabilità sociale e umana, costituisce e costituirà sempre un motivo di orgoglio della mia vita"

Nilde Iotti - Prima donna Presidente della Camera dei Deputati, ha svolto un ruolo chiave nella politica italiana e nella lotta per i diritti delle donne.

"Bisogna essere disposti a sopportare molto, anche in termini di difficoltà economica, per amore della libertà"

Anna Politkovskaja - Giornalista e attivista russa, simbolo della lotta per la libertà di stampa e per i diritti umani, ha denunciato le violazioni in Cecenia e le ingiustizie sociali.

"Femminismo non significa fare le donne forti. Le donne sono già forti. Si tratta di cambiare il modo in cui il mondo percepisce quella forza"

G.D. Anderson - Attivista femminista australiana, fondatrice della Catherine Helen Spence Memorial Scholarship e sostenitrice dell’uguaglianza di genere.