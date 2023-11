La violenza contro le donne entra nelle politiche di welfare delle aziende: ecco come

Milano, 24 novembre 2023 – Il welfare aziendale, si sa, cambia col mondo che cambia. In qualche modo si adatta alle esigenze della società che evolve e migliora. Accade, per esempio, con le politiche a favore dei dipendenti che diventano genitori. Ma c’è anche un fenomeno che si può leggere in due modi molto diversi, uno dei quali non positivo, ed è quello del welfare contro la violenza sulle donne. Negli ultimi anni le aziende si stanno attrezzando, arricchendo le proprie politiche per il sociale con interventi a favore delle vittime di violenza di genere. Non solo promuovendo e finanziando progetti di sensibilizzazione verso il pubblico (in questo senso le aziende che accanto alla sostenibilità ambientale hanno inserito policy per l’uguaglianza di genere sono tante), ma soprattutto parlando al proprio interno. Cosa significa? Certamente, una maggiore sensibilità dei vertici aziendali sul tema. Ma anche un peggioramento del clima nel Paese (non per forza e non tanto sul piano dei numeri) che ci mette, di nuovo, come sempre, tra le “categorie protette”. Per dirla più semplicemente, arriverà il momento in cui non ci sarà più bisogno di intraprendere azioni concrete per le vittime di violenza di genere, ma non è di certo questo. E allora vediamo quali sono alcune aziende che sul tema sono scese in campo.

L’annuncio è dei giorni scorsi: in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Kellanova adotta nuove policy a favore dei propri dipendenti vittime o sopravvissuti ad abusi domestici. Obiettivo, promuovere un ambiente lavorativo sempre più inclusivo e sicuro per tutti i dipendenti, a prescindere dall’anzianità di servizio. Per i dipendenti vittime o sopravvissuti alla violenza domestica sono garantiti fino a dieci giorni di permesso retribuito aggiuntivo e una maggiore flessibilità lavorativa, condizioni essenziali per chi si trova ad esempio nella situazione di dover partecipare ad un appuntamento con un avvocato, ricercare un alloggio alternativo o prendersi cura dei propri figli in una circostanza così delicata. I giorni di congedo sono gestiti in maniera confidenziale, senza la necessità da parte del dipendente di dover fornire una giustificazione dettagliata per l’assenza. Inoltre, il programma di assistenza aziendale prevede la possibilità di usufruire di un servizio di consulenza confidenziale che offre counselling e sostegno specialistico in modo gratuito, a cui si può accedere online o telefonicamente 24 ore su 24, sette giorni su sette. A questo si aggiunge il supporto legale, con il pagamento della prima ora di assistenza forense, e il supporto finanziario grazie ad un contributo una tantum per sostenere eventuali spese per aprire un nuovo conto bancario o qualsiasi altra attività che possa garantire sicurezza finanziaria al dipendente.

Questa nuova policy si inserisce in un contesto di welfare molto più ampio e preesistente: lo scorso marzo l’azienda ha implementato delle politiche volte a sostenere i dipendenti che stanno affrontando trattamenti per la fertilità, percorsi di transizione di genere, o che stanno vivendo particolari fasi della vita legate alla menopausa o all’interruzione di gravidanza. Nel luglio del 2022, Kellanova ha lanciato una formula di lavoro ibrido orientata verso una suddivisione al 50% tra tempo lavorativo in ufficio e a distanza.

Il gruppo dei negozi della bellezza e della casa Tigotà, in occasione del 25 novembre, ha allestito le vetrine degli oltre 650 punti vendita con manifesti che invitano le donne in difficoltà a chiedere aiuto e sostegno. Oltre a pubblicizzare il numero verde antiviolenza 1522 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, c’è la possibilità di inquadrare un QR Code per collegarsi direttamente alla chat dove operano, sette giorni su sette e 24 ore su 24, operatrici specializzate. “Se riuscissimo ad aiutare anche una sola donna in difficoltà con questa iniziativa sarebbe per noi un successo”, spiega Stefania Casonato, amministratore delegato di Tigotà. “Il sostegno alle persone in difficoltà - chiarisce Casonato - è rappresentativo del nostro sistema valoriale. In Tigotà contiamo più di 4.350 collaboratrici, l’85% sul totale delle persone che lavorano con noi. Ma questo non è l’unico aspetto che fa di Tigotà un’azienda vicina all’universo femminile. L’attenzione è rivolta a tutti gli aspetti della vita di una donna, anche quelli più difficili. Nei confronti delle persone vittime di violenza di genere è previsto uno sportello di ascolto aziendale unitamente a diverse misure di tutela: le richieste di aspettativa vengono infatti validate nel più breve tempo possibile, c'è inoltre la possibilità di richiedere il trasferimento presso una diversa filiale del gruppo al fine di offrire maggiore protezione alla vittima e, in caso di malattia derivante dalle conseguenze di violenze di genere, il periodo di conservazione del posto di lavoro è stato esteso a 240 giorni, rispetto ai 180 previsti dalla legge”.

Già nel 2019 il cda di Ladisa srl ha approvato il nuovo regolamento di welfare aziendale. Tra le novità introdotte, alcune riguardano proprio le donna lavoratrici (oltre il 70% del personale di Ladisa è femminile). In caso di atti persecutori (stalking), maltrattamenti familiari e di violenza fisica e psicologica, oltre ai 90 giorni previsto dalle attuali norme per il recupero, l’azienda concederà un congedo pari a 6 mesi nell’arco dell’intera vita.

Già tre anni fa Esselunga ha aderito alla rete di Fondazione Libellula, il primo network di aziende unite contro la violenza sulle donne e la discriminazione di genere, creato da Zeta Service, azienda di human resources. Proprio nell’ambito della collaborazione con #FondazioneLibellula, ha attivato lo “sportello di ascolto telefonico”: un servizio gratuito di counselling che offre un supporto psicologico anonimo e confidenziale a tutte le colleghe del Gruppo Esselunga che sentono il bisogno di proteggere se stesse e la propria libertà contro ogni forma di violenza. Il numero verde gratuito è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e garantisce il totale anonimato. Psicologi e professionisti dell’ascolto saranno a disposizione delle colleghe: un passo concreto di prevenzione e un riferimento per aiutarle contro qualsiasi forma di violenza.

Due anni fa, nel 2021, dalla collaborazione tra Welfare Come Te e WeWorld onlus è nato Sostegno Donna. Si è trattato della prima iniziativa dedicata proprio alle aziende per promuovere – oltre a una maggiore sensibilizzazione sul tema – l’apertura di uno “sportello” per dare la possibilità ai lavoratori e alle lavoratrici di ricevere una “presa in carico leggera” che sia in grado di affiancare, consigliare e orientare. Questo per rispondere a una situazione contestuale complicata, con l’obiettivo di ridurre la violenza domestica quale paradigma delle relazioni tra uomini e donne e favorire l’empowerment femminile: le capacità relazionali, personali, psicosociali delle donne, come chiave per lo sviluppo aziendale.

