Maratona di film per l’8 marzo: i titoli consigliati

Una serata all’insegna del cinema? L’8 marzo può diventare l’occasione perfetta per una maratona di film celebrando la forza, il coraggio e la determinazione delle donne attraverso pellicole indimenticabili che hanno segnato la storia del cinema.

Che sia all’insegna delle confidenze fra amiche o solitaria, concediamoci una serata in cui non avere, per una volta, proprio nulla da fare: gambe incrociate, divano comodo e un momento esclusivamente nostro, da dedicare alle emozioni, con i fazzoletti a portata di mano.

Ecco una selezione di titoli, fra grandi classici e pellicole meno note: non saranno solo un modo per celebrare la Festa della Donna, ma anche per ricordare i diritti, le lotte e le difficili conquiste, i sogni, le speranze e la resilienza femminile, di cui questa giornata è divenuta simbolo.

‘Thelma & Louise’ (1991)

Un film iconico, simbolo di emancipazione e ribellione, ‘Thelma & Louise’ di Ridley Scott racconta la storia di due amiche che decidono di partire per un viaggio on the road che cambierà per sempre le loro vite.

Geena Davis e Susan Sarandon interpretano due donne che sfidano le regole di una società patriarcale, trovando nella loro amicizia una forza insostituibile. Perfetto per una serata tra amiche riflettendo sulla libertà e sull’indipendenza.

‘Erin Brockovich - Forte come la verità’ (2000)

Basato su una storia vera, il film con Julia Roberts racconta la lotta di Erin Brockovich, madre single senza esperienza legale che riesce a svelare un enorme scandalo ambientale.

Con determinazione e intelligenza, Erin combatte contro un colosso industriale per ottenere giustizia per le vittime. Una storia di resilienza e determinazione che ispira a non arrendersi mai.

‘Il diritto di contare’ (2016)

Il film racconta la storia di tre brillanti scienziate afroamericane che hanno lavorato alla Nasa negli anni Sessanta, sfidando i pregiudizi razziali e di genere per contribuire al successo delle missioni spaziali.

Un racconto emozionante sul talento, ma anche sull’amicizia e sulla matematica, perfetto per ricordare quanto sia stato prezioso – e spesso non menzionato - il ruolo delle donne nella scienza e nella storia.

‘Lady Bird’ (2017)

Un film delicato e intenso che esplora il rapporto tra una madre e una figlia durante l’adolescenza. ‘Lady Bird’, diretto da Greta Gerwig, racconta il viaggio di crescita della giovane Christine.

Fra sogni, ribellioni e la ricerca della propria identità, ecco un titolo per chi desidera riflettere sulla ricerca di sé e sull’affermazione personale, esplorando la complessità di alcuni legami, capaci di condizionare l'esistenza e al tempo stesso segnare un punto di svolta.

‘Frida’ (2002)

La vita intensa e travagliata della pittrice messicana Frida Kahlo in un biopic dal successo travolgente, con Salma Hayek. ‘Frida’ celebra l’arte, l’indipendenza e la passione di una donna che ha osato sfidare le convenzioni del suo tempo, lasciando un segno indelebile nella cultura e nell’arte.

Ma il film è anche una celebrazione dell’amore e delle sue difficoltà, degli ostacoli sul cammino di una donna e del suo essere artista, nonostante tutto e tutti. La pellicola da (ri)vedere insieme alle figlie adolescenti.

‘Mona Lisa Smile’ (2003)

Ambientato negli anni ’50, il film, con Julia Roberts, racconta la storia di una giovane insegnante, che incoraggia le sue allieve a seguire i propri sogni al di là delle aspettative sociali.

Ambientato all’interno di un college femminile, un film che invita a riflettere sul ruolo delle donne nella società e sull’importanza dell’istruzione.

‘Miss Detective’ (2000)

Per una serata all’insegna del divertimento, ‘Miss Detective’ con Sandra Bullock può rivelarsi la scelta perfetta. Protagonista della pellicola è un’agente FBI determinata e un po’ impacciata, che si infiltra in un concorso di bellezza per smascherare un criminale. Un mix perfetto di azione, comicità e empowerment femminile.

‘Mustang’ (2015)

Ambientato in Turchia, ‘Mustang’ racconta la storia di cinque sorelle adolescenti costrette a scontrarsi con le rigide tradizioni della loro famiglia. Un film intenso e poetico che esplora il tema della libertà femminile in una società che cerca di reprimere le scelte delle donne.

‘La vita invisibile di Eurídice Gusmão’ (2019)

Un intenso dramma brasiliano che racconta la vita di due sorelle, Eurídice e Guida, separate dalla famiglia e costrette a lottare per affermare la propria indipendenza.

Destini spezzati, sogni infranti e un amore inespresso: emozioni intense per un film in grado di esplorare il ruolo della donna negli anni '50 in Brasile, un ritratto toccante della resilienza femminile e delle ingiustizie sociali.

‘Woman at War’ (2018)

La pellicola, islandese, segue la storia di Halla: cinquant’anni, single, ecologista. Il film narra la sua battaglia contro un colosso industriale. Al centro della narrazione la salvaguardia dell’ambiente e l’amore di Halla per la sua splendida, antichissima, terra: l’Islanda.

Fra dramma e umorismo, troviamo una protagonista forte e determinata, dall’apparenza insospettabile e per questo tanto più capace di destare stupore.

‘Nomadland’ (2020)

Vincitore di tre premi Oscar e due Golden Globe nel 2021, ‘Nomadland’ nasce da un adattamento cinematografico del libro di Jessica Bruder ‘Nomadland - Un racconto d'inchiesta’. Il film narra la storia di Fern, una donna che, dopo aver perso marito e lavoro durante la crisi scoppiata fra 2007 e 2013, sceglie di partire con un furgone e viaggiare attraverso gli Stati Uniti.

Con un’interpretazione intesa, capace di scuotere e destabilizzare, Frances McDormand offre la possibilità di fermarsi a riflettere sulla libertà e la resilienza, le difficoltà del vivere e il senso di appartenenza, il potere della condivisione.