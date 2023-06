Puglia tutta da scoprire. E Galatina apre le porte dei suoi tesori d’arte

Lu sule, lu mare, lu jentu: Salento. Terra luminosa e con una capitale tutta sua, quella Lecce “gentile, d’affabile parlata, patria di un barocchetto che la fa simile a una città spagnola”. Aveva ragione Cesare Brandi, che nel suo elegantissimo ‘Pellegrino di Puglia’ (Bompiani) la elevò a orgoglio nazionale (per lo storico tedesco Ferdinand Gregorovious Lecce era invece ‘la Firenze del Barocco’).

Negli ultimi anni il lembo più profondo del tacco d’Italia è letteralmente esploso dal punto di vista turistico, soprattutto nel periodo estivo.

Ma oltre i soliti circuiti della Puglia costiera e i borghi marini celebrati a mo’ di cartolina c’è un meraviglioso sottobosco di gioielli da scoprire e da valorizzare: uno di questi è Galatina, l’ombelico salentino dell’entroterra leccese che guarda il mar Adriatico e lo Ionio senza scomporsi. È a Galatina che, negli anni ‘50, Ernesto De Martino si fermò per studiare il tarantismo (da quella celebre spedizione nacque il saggio ‘La terra del rimorso’). Ed è a Galatina che si trova una delle chiese più belle del Meridione, ma anche del Belpaese: la basilica di Santa Caterina d’Alessandria. L’edificio fu commissionato alla fine del XIV secolo da Raimondello Orsini Del Balzo. Il suo oro sono gli affreschi che si trovano all’interno e che lo invadono letteralmente: a volerli, all’inizio del Quattrocento, fu la vedova di Raimondello, la contessa Maria d’Enghien, che si affidò ad alcuni pittori di scuola giottesca e senese. Il risultato è un’incredibile Bibbia illustrata (vi sono infatti scene dell’Apocalisse, della Genesi, della Vita di Cristo, della Vita di Santa Caterina e molto altro) o, se si preferisce, un’immensa pinacoteca che permette alla Basilica di Galatina di rivaleggiare con quella di Assisi.

Il suo filo rosso è il blu cobalto degli sfondi, palcoscenico grandioso di innumerevoli personaggi del Vecchio e Nuovo Testamento. Ma l’edificio, interessante commistione tra romanico e gotico, è da apprezzare anche per il suo imponente rosone e per i suoi portali, ornati da splendidi intagli in pietra leccese. Da non perdere l’adiacente chiostro, anch’esso ovviamente affrescato. Santa Caterina, d’accordo. Ma a Galatina i santi per eccellenza sono Pietro e Paolo, omaggiati con una festa che cade alla fine di giugno e che nella sua fase iniziale prevede una processione e la cosiddetta ‘cura’ dei tarantati di fronte alla Cappella di san Paolo.

A proposito di santi: da queste parti ce n’è uno molto particolare, ma ha a che vedere con il palato. Parliamo del celeberrimo pasticciotto, ormai conosciuto in tutto lo Stivale, la cui casa natale è proprio Galatina. A dirlo è un diploma appeso alla parete della pasticceria Ascalone: pare infatti che il pasticciotto, un dolce di pasta frolla farcito con crema pasticcera e cotto al forno, sia nato tra queste pareti nel 1745.

Merito del pasticciere salentino Andrea Ascalone, che lo ottenne per caso creando un autentico capolavoro culinario.

Dalle luminarie di Scorrano ai gamberi rossi di Gallipoli

SPETTACOLO DI LUCI

A Scorrano (LE) non ci si può perdere la ‘Festa di Santa Domenica’ o ‘festa della luce’, in programma all’inizio di luglio. Motivo: quelle di Scorrano sono le luminarie più belle della regione. Un’arte che si tramanda di generazione in generazione e che a breve avrà una piccola cattedrale. Il 12 luglio sarà infatti inaugurato il Museo delle Luminarie di Puglia, un percorso sulla storia e le tradizioni di un sapere, quello dei luminaristi, esportato nel mondo.

L’ORO ROSSO

Gallipoli, la città bella. Non solo per il magnifico centro storico e il mare cristallino.

La deliziosa cittadina del Leccese, apprezzata soprattutto d’estate, è rinomata per la produzione dei gamberi rossi, da assaporare crudi o leggermente scottati. In alcune città, per esempio a Bari, si mangiano soprattutto crudi, accompagnati da altre delizie, anch’esse sempre crude, come gli allievi e altri frutti di mare.