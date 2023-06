Unicredit con il salone per far crescere le aziende italiane

Anche in questa edizione UniCredit, è main partner di Pitti Immagine e ne sostiene le iniziative, in linea con gli obiettivi primari del Gruppo bancario determinato a mantenere forte il radicamento sui territori. Nell’ambito di questa collaborazione, durante i quattro giorni del salone, l’UniCredit Theatre allestito in Fortezza da Basso ospiterà diversi momenti di incontro e conversazione su moda, lifestyle, economia, innovazione e sostenibilità. "Sostenibilità ed innovazione – dichiara Annalisa Areni, Responsabile Client Strategies di UniCredit Italia – sono due imprescindibili leve per il successo delle imprese. UniCredit continuerà ad essere accanto alle aziende del nostro Paese, fornendo strumenti, supporto e conoscenze di cui hanno bisogno per progredire e migliorare il proprio profilo di sostenibilità. Proseguiremo, dunque consapevoli della necessità di dover agire su più fronti, facendo leva sull’expertise maturata in ambito ESG, sull’identificazione di soluzioni mirate quali Together4Energy e Together4Digital e, soprattutto, sostenendo iniziative speciali, come quelle organizzate da Pitti Immagine, con il focus su comparti di punta del Made in Italy. Realtà produttive che possono trovare in UniCredit un partner di rilievo, in grado di essere al loro fianco nei rispettivi percorsi di trasformazione".