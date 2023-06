’Surfare’ tra i negozi Shopping inclusivo al Barberino Outlet

Una shopping experience unica in uno dei centri all’aperto più belli d’Italia che accoglie i visitatori con tanti servizi rivolti alla clientela per una giornata indimenticabile con la famiglia o con gli amici. Barberino Designer Outlet è questo e molto di più considerato che siamo baricentrici tra la Toscana (Firenze è attiva la navetta ar dalla Stazione di Santa Maria Novella con tre corse giornaliere) e l’Emilia-Romagna, ovvero alle porte del Mugello, una delle zone più affascinanti del Centro Italia sia dal punto di vista storico che naturalistico.

"Ispirato a un borgo rinascimentale e costruito lungo il fiume Sieve – illustra la Centre Manager Maria Chiara Bellomo –, ospita oltre 120 negozi con prezzi scontati fino al 70% tutto l’anno, in un luogo open air, confortevole e rilassante, aperto a tutte le generazioni. Ampia la scelta tra abbigliamento sportivo e formale, prodotti per la casa e per la cura del corpo con i marchi più famosi come Polo Ralph Lauren, Adidas, Nike, Dolce & Gabbana, Michael Kors, Levi’s, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, LiuJo, Timberland, Woolrich, Peuterey, Puma, Borbonese, The North Face, Pollini, Pinalli, L’Oreal, Bialetti, La Porcellana Bianca".

L’esperienza di shopping a Barberino Designer Outlet si completa con la dimensione dell’intrattenimento e dell’offerta di prodotti e servizi, come la ristorazione, con otto caffetterie e ristoranti che esaudiscono i diversi gusti (dall’hamburgheria ai servizi veloci come piadina e poke, fino alla ristorazione tipica - toscana, siciliana e napoletana) per una piacevole pausa tra un acquisto e l’altro. "Scegliere l’Outlet di Barberino – continua Bellomo – significa trascorrere una giornata facendo acquisti e divertirsi, immergersi nella bellezza e nell’arte, conoscere il territorio, riflettere sui temi di sostenibilità e inclusione, prendersi cura di sé".

Ambassador 2023 del Centro è la Savino Del Bene Volley, squadra di A1 che con le sue vittorie è un vero punto di forza della Toscana. Alcune delle atlete sono le protagoniste di un inedito servizio fotografico che mostra il loro lato fashion. Pallavoliste super concentrate sugli obiettivi sportivi ma attente anche alla moda e alla bellezza, donne che si impegnano nella sensibilizzazione sulla cultura dello sport e l’emancipazione femminile. Le loro vittorie sono stimoli da seguire per chi è vicino allo sport oltre che validi esempi per coronare i propri sogni con determinazione e passione.

"Siamo molto felici di questa collaborazione – continua la Centre Manager –: il talento, la determinazione, il successo italiano e internazionale delle pallavoliste della Savino sono un prezioso punto di partenza per poter attivare insieme progetti sul territorio. In continuità con gli anni passati attraverso la cultura dello sport desideriamo dialogare con i giovani e diffondere valori positivi di condivisione e inclusione. All’Outlet più del 74% dei lavoratori sono donne e così come il 50% degli ospiti, per questo vengono organizzate attività come la ’Carovana della Prevenzione’ di Komen. A settembre il Tour Rosa torna per promuovere l’importanza della prevenzione e offrire gratis prestazioni cliniche per la diagnosi dei tumori del seno.

Inoltre attraverso il programma ’Evolve Barberino Designer Outlet’ desidera diffondere messaggi di sostenibilità e inclusione. Nella piattaforma c’è ’All of Me’, cinque cortometraggi in cui sei talent raccontano la propria unicicità. Il cantante statunitense Big Boy, l’influencer e modella bionica Nina Rima, Edoardo Pinto con il suo racconto coinvolgente e profondo di transizione, l’attivista trans bolognese Jessica Giorgia Senesi, Tasnim Ali tiktoker che spiega l’Islam con ironia e l’atleta in sedia a rotelle Manuel Bortuzzo, intervistati da Veronica Ruggeri parlano degli ostacoli che hanno affrontato e superato, facendosi promotori di positività e impegno, di passione e determinazione.

E.D.