Regenesi, il lusso amico dell’ambiente È 100% sostenibile

Regenesi, il brand che firma creazioni legate al mondo del design, della moda, dell’arte, in occasione di Pitti Immagine Uomo 104 presenta un nuovo progetto che pone l’accento proprio sulla parola mondo. Con il sostantivo ’mondo’ definiamo la totalità della dimensione in cui vivono gli esseri umani e Maria Silvia Pazzi, founder di Regenesi, ha costruito il suo progetto proprio nell’ottica di avere cura del pianeta e di chi lo abita. Regenesi che ancora una volta sceglie di sostenere le donne iraniane attraverso una dichiarazione aperta e un atto concreto.

Con ’Re-spect’, Regenesi presenta per la prima volta una collezione di t-shirt realizzate in collaborazione con l’artista e attivista Gianluca Costantini. Un vero e proprio manifesto, le t-shirt sono il naturale proseguimento del progetto ’Woman Life Freedom’ presentato per la prima volta a gennaio 2023 e si pongono l’obiettivo di sensibilizzare uomini e donne in merito al tema delle donne iraniane, attraverso immagini che diventano slogan, denuncia e atto concreto di sostegno. In linea con la filosofia del brand, le t-shirt sono Made in Italy, 100% cotone organico e sono colorate con tinture vegetali.

Proposte nei colori bianco, military, navy e ardesia personalizzate con i disegni di Gianluca Costantini in arte Channeldraw, non hanno genere, ma un’identità precisa e una voce forte. "Quest’anno l’azienda che ho scelto di fondare compie 15 anni e dare vita a ’Re-spect’ è il mio

personale regalo a me stessa e alle donne iraniane" afferma Maria Silvia Pazzi.