Quanti vip tra show cene e sfilate Inviti glamour

Di tutto, di più. Non uno slogan ma l’essenza di una manifestazione prestigiosa come Pitti Uomo 104 che presenta un calendario monstre, in cui convivono brand di lusso internazionale e piccole botteghe artigiane fiorentine, spericolati giovani stilisti e artisti, cocktail veloci in alcune boutique e cene di gala in location da sogno, incontri, dibattiti, presentazioni di libri. E poi il salone vero e proprio coi suoi oltre 800 marchi in Fortezza, diviso nelle varie sezioni, anima di uno sguardo a 360 gradi sull’universo della moda maschile. E non solo perché tornano i Pitti Pets, alcune sezioni per ospiti stranieri, e tanto lifestyle a testimonianza dei nuovi valori dello stile che vanno molto oltre l’eleganza della persona. Con punte e nicchie di moda al femminile, perché l’occasione di Pitti è così ghiotta e prestigiosa che per molti è bene sfruttarla a tutto tondo per il lancio anche di capsule da donna.

Intanto già ieri sera cena di gala Villa Bardini, offerta dal Centro di Firenze per la Moda Italiana e dalla sua presidente Antonella Mansi. Un giardino incantato e la terrazza della villa che guarda la città, pieno di profumi e fiori d’estate, con ai tavoli 250 ospiti del CFMI conj il sindaco Dario Nardella accompagnato dalla moglie Chiara, con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, coi vertici di Pitti Immagine a partire dal presidente Antonio De Matteis, Ermanno e Toni Scervino, tutto il nuovo Cda di Pitti Immagine, il presidente di Ice Matteo Zoppas e quello di Confindustria Moda Ercole Botto Poala.

Poi da oggi il grande show in Fortezza, che non ha uguali nel mondo per qualità di aziende e proposte moda. Non secondaria l’autorevolezza dei visitatori. Stasera la tradizionale cena di gala di Brunello Cucinelli nel Chiostro del Complesso di Santa Maria Novella, in contemporanea con quella di Rinascente che con l’amministratore delegato Pierluigi Cocchini invita all’evento con cena nel Salone dei Cinquecento intitolato ’Be Florentine’, con live concert su Piazza della Signoria: Cocchini vuole festeggiare ufficialmente il rinnovato store di Piazza della Repubblica. "Ci piace essere qui nei giorni di Pitti Uomo 104 in questa città che tanto ci premia – racconta Cocchini – perché questo di Firenze è uno store che portiamo nel cuore e per due giorni ci piace essere parte della città. E domani sera festa di piazza per mille persone". Su 4000 mq di Rinascente sono ospitati 1000 brand, i cui fatturati corrono grazie anche al turismo.

Poi drink e dj set per brindare ai dieci anni dall’apetura di Gerard in via Sassetti, la sfilata benefica di Luisa Beccaria per ’Corri la Vita’ nel Giardino di Palazzo Frescobaldi dove le indossatrici sono ragazze in fiore fiorentine. Domani invece tocca a U.S.Polo Assn con l’ad Lorenzo Nencini che invita al Giardino Torrigiani in via dei Serragli per una magica serata tra mondanità e look equestre, con cavalli e cavalieri, spettacolo e divertimento. A Palazzo Strozzi va in scena il mondo di Cuoio di Toscana, al Giardino Corsini festeggia la collezione per il Pitti Uomo Mandarina Duck. Poi dopo le 21 tutti al Piazzale Michelangelo per l’evento galattico “Runway Icons“ organizzato da Andrea Panconesi, patron di LuisaViaRoma con British Vogue e il suo direttore Edward Enninful: passerella per 300 modelle, con 50 case di moda in un kolossal dello stile e delle tendenze per il prossimo inverno. Attesi Leo DiCaprio e George Clooney, con Naomi Campbell e Kim Kardashian. E alla fine, attesissimo il concerto della popstar Dua Lipa.

Tra due giorni, il 15 giugno, obiettivi puntati sulla factory di Fendi a Capannuccia nel comune di Bagno a Ripoli per la sfilata dell’uomo per l’estate 2024. In passerella le proposte della direttrice creativa Silvia Venturini Fendi, col marchio romano in portafoglio al Gruppo Louis Vuitton che è lo special guest del salone. I capi sfileranno nell’ambiente dove ogni giorno si producono le borse e la pelletteria di Fendi. Pranzo invece per la stampa internazionale su invito di Ermanno e Toni Scervino per il lancio della nuova campagna con Natalia Vodianova in boutique in via Strozzi e poi al Cibreo dentro l’Hotel Helvetia Bristol di Elisabetta Fabri. Nel pomeriggio si presenta il libro ’Liverano’, su vita e lavoro del Maestro di sartoria per uomo Antonio Liverano scritto dal coreano Teamin Han. Chiude a Palazzo Corsini il guest designer ERL.

E.D.