Progresso e forza in un guardaroba che punta al futuro

Lo sguardo rivolto a un nuovo futuro. Così si presenta la collezione di Pence 1979 per la primavera - estate 2024, che getta le basi per un’immagine rinnovata del brand ripartendo dalle sue origini, andando sempre più verso una nuova direzione, un pubblico ridefinito e ampliato e uno stile attualizzato. Figlia della metropoli, dove Pence 1979 rinasce, vive e interagisce aprendosi al mondo; la collezione SS24 si contamina della contemporaneità urbana che si respira nelle grandi città e delle sfaccettate personalità legate ai capisaldi del brand , definendo uno stile cosmopolita e un perfetto equilibrio tra heritage e modernità.

Il background si compone di ispirazioni dal mondo della moda, dell’arte e del design, capaci di dare a Pence 1979 un futuro casual ma sofisticato, che si lega allo streetwear come al classico formale. La versatilità è un punto focale della collezione che, stravolgendo i canoni maschili e femminili si concentra su capi quotidiani e trasversali, pensati per diversi contesti e svariate possibilità di indosso e utilizzo personalizzabili. Il chiaro rimando a un worker cittadino con contaminazioni streetwear e streetstyle, si riflette nel nuovo denim che gioca con pennellate di colori primari che sporcano e segnano il tessuto rendendolo unico, come una superficie che si trasforma nello scorrere del tempo urbano.

Anche la gamma cromatica richiama l’asfalto e il mondo cittadino, con un particolare lavaggio acido che dal nero crea sfumature irregolari, in parallelo anche la versione in grigio su base blu. Non mancano le colorazioni più classiche del jeans, da un light blu chiarissimo a un baby blu contrastato da impunture bianche, passando dal nero e dal bianco, per arrivare al deep blue. Protagonista è il contrasto tra i moderni e vividi colori primari, giallo, rosso e blu, affiancati dai neutri bianchi, neri e dalle più classiche sfumature blu, beige e verde.