Pollini oltre le mode Un viaggio nel tempo calzando le Roomy

Il marchio di calzature di qualità e tradizione contemporanea Pollini compie quest’anno 70 anni e porta a Pitti Uomo 104 la nuova sneaker ’Roomy’. Realizzata in vitello e suede, la sneaker è caratterizzata da una linea semplice e moderna disponibile in quattro varianti colore che accostano il bianco e il perla a tonalità più accese del verde, del blu e del terra di Siena. La grande innovazione di ’Roomy’ è la particolare suola brevettata dall’azienda AL.PI., leader nel suo settore, che rende la calzata morbida e confortevole. La suola è infatti progettata per rendersi estensibile e adattarsi a ogni superficie, garantendo leggerezza e flessibilità.

Le sneakers ’Roomy’ saranno disponibili con la collezione PrimaveraEstate 2024 presso le boutique Pollini, sull’e-store ufficiale pollini.com e in una selezione esclusiva di retailer multimarca italiani e internazionali. Il brand che ha mosso i primi passi nel mondo artigianale nel 1953 a San Mauro Pascoli, poi divenuto distretto calzaturiero d’eccellenza, dal 2000 è entrato a far parte del Gruppo Aeffe SpA presieduto da Massimo Ferretti (che lo ha fondato con la sorella, la famosa stilista Alberta Ferretti) e da allora produce oltre alle calzature a marchio Pollini anche quelle per i marchi consociati Alberta Ferretti, Philosophy by Lorenzo Serafini, Moschino. Nella sua storia il brand ha lanciato molti trend, a partire dai mocassini alle stringate da donna, e agli stivali come i modelli Daytona e Cavaliere, di recente rieditati con successo.

E.D.