Lino e cotone al top L’estate è leggera

E’ una collezione primavera - estate tutta a colori quella del brand milanese Altea sempre esaltata dalla ricchezza di materiali accuratamente selezionati. Freschezza e leggerezza sono le parole chiavi per l’uomo che ama stare comodo con un abbigliamento informale ma di altissima qualità. Dalla polo in maglia con profili a contrasto in cotone organico (nella foto) alla camicia camp collar in lino con una tintura manuale effetto sun-fade, passando per la giacca work sempre in lino anche in questo caso con una tintura manuale effetto sun-fade