Le sneakers Medusa anche per i bambini

La ’famiglia’ Medusa Shoes si allarga: dopo le sneakers per lui e per lei ecco adesso arrivare sul mercato anche quelle per bambino e bambina. Così il calzaturificio veneto fondato nel 1938 a Villanova del Ghebbo (Rovigo) rilancia dilatando i suoi orizzonti verso nuovi successi nelle vendite. L’azienda dal 2012 attualizza la sua storia con la produzione made in Italy di sneakers che virano verso una nuova concezione dello stretwear. Con il marchio 4B12 c’è stata una affermazione convinta della produzione che punta alla qualità. E ora arrivano sul mercato le calzature sportive per i più piccoli che si chiamano col marchio 2B12, i Play e Suprime sono i nomi dei due nuovi modelli che entrano così a far parte della novità baby di Medusa. Le collezioni sono state presentate a Milano. Il Dna ’urban attitude’, ispirato ai valori di libertà e indipendenza che da sempre distingue le scarpe per adulto lui e lei di 4B12, si ripropone con lo stesso carattere anche nella nuova linea 2B12, concepita e generata per giovani camminatori dall’estro curioso, spontaneo e dinamico, per taglie dalla 22 alla 39 e allaccio con stringhe o in velcro.

Ma parliamo delle collezioni per adulti che si distinguono per la loro proposta mai convenzionale di colori, materiali e forme, adatte a uomini e donne dalla forte personalità che cercano un prodotto bello e sicuro. Le sneakers 4B12 sono un prodotto d’eccellenza, artigianale e Made in Italy, in cui la moda si impone come espressione artistica. Ciò è possibile grazie a una continua ricerca nel campo del design, coniugato a una profonda conoscenza artigianale degli elementi e dei processi di lavorazione. I modelli della linea Man propongono scarpe mai stereotipate, fuori dagli schemi. Realizzate in pelle, con dettagli che creano contrasti di stile, esibiscono sempre un carattere unico, anche nelle loro versioni più essenziali. Le linee woman spaziano invece da proposte più minimal a personalizzazioni glamour, con dettagli preziosi e colorazioni audaci.

