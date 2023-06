La moda eco di Faliero Sarti Il colore per le sciarpe cult must have per la stagione calda

di Eva Desiderio

L’attenzione per la natura a partire dalle materie prime è da sempre al centro degli interessi dell’imprenditrice-stilista Monica Sarti che è l’anima del brand Faliero Sarti, che prende il nome dal geniale nonno che in anni lontani ha rivoluzionato il mondo dei tessuti di lusso a Prato. Monica, custode col babbo Roberto e coi fratelli, di un’eredità tanto grande, porta avanti con successo ed energia questa linea di sciarpe, diventata un grande classico, seppur sempre rinnovata. Una sciarpa Faliero Sarti la riconosci subito per la classe che emana, per l’eccezionalità dei disegni e dei colori, per la raffinatezza moderna di cui profuma. L’ultima creata è quella dedicata agli Oceani e alla loro sopravvivenza.

Al piano attico di Pitti Uomo 104 da oggi a venerdì la collezione maschile dell’estate 2024, con tante novità e altrettante conferme. "Il colore domina su tutto – spiega Sarti – soprattutto il blu e l’azzurro che rappresentano per me un inno alla libertà dell’estate, alla voglia di vacanze. Il cielo e il mare dominano le nostre estati e duque via alle sciarpe in queste nuances e come sempre attenzione all’ambiente nelle materie prime che sono principalmente lino e cotone, qualche cashmere superleggero e spesso in mischia al 50% col modal", racconta, mentre dà gli ultimi ritocchi alla collezione per il salone. Se le chiedi se sente nell’aria la ripresa, anche lei, come molti colleghi imprenditori, risponde "si, soprattutto se parliamo di America", mentre il mercato italiano è sempre un po’ in affanno.

"In Francia gli accessori continuano a piacere molto, speriamo poi di rivedere presto i tanto amati giapponesi che adorano il nostro Made in Italy e con il loro gran gusto ci hanno regalato finora molte soddisfazioni".

Il primo luglio Monica Sarti farà festa al Bagno alle Boe di Forte dei Marmi come ogni estate, per aprire la stagione degli appuntamenti di moda e lanciare una sciarpa dedicata alla località marinara più vip della Versilia. "Dopo un maggio con tempo orrendo che ha influito non poco sulle vendite nelle boutique c’è voglia di tornare a divertirsi tra amici", dice Monica che in Italia ha sette boutique: a Firenze, a Roma, a Milano, a Forte dei Marmi, a Porto Rotondo, al Forte Village in Sardegna e a Cortina. "Presto aprirò anche un corner favoloso a Dubai, dentro l’hotel sette stelle Burj Al Arab, la famosa Vela sul Golfo Arabico – annuncia –. Quello del Medio Oriente è un mercato molto interessante".

Intanto continua a lavorare sulla sostenibilità e sulla tracciabilità delle sue sciarpe per essere pronta nel 2025. La sua produzione vanta importanti collaborazioni: con Giorgio Armani, Chanel, col Gruppo Kering e Louis Vuitton e, in America, con The Row. E accanto alle famose sciarpe per lui e per lei l’imprenditrice e stilista continua a realizzare una deliziosa collezione tutta al femminile di maglieria, beachwear, camicie, parei da sera.