Ixos X guarda alle giovani generazioni Approccio streewear per un total look d’ispirazione anni ’90

Il Gruppo Malloni, con il suo quartier generale nelle Marche, continua il progetto del brand IXOS X lanciando la collezione di sneakers per l’estate 2024 in occasione delle giornate di Pitti Uomo. E lo fa nella boutique fiorentina di via Tosinghi dove si esporrà la collezione. Riconoscibile l’ispirazione agli anni ‘90, tratto distintivo nel DNA del IXOS X, il brand sviluppa per la Primavera Estate ‘24 una nuova capsule di sneaker audace, risultato di una creatività non convenzionale.

Le nuove calzature sportive e non solo combinano la maestria artigianale al design contemporaneo, offrendo una fusione perfetta tra tradizione e modernità attraverso nuove dimensioni e design deciso, per abbracciare le versioni chunky e curb con modelli che incarnano l’essenza di un’estetica esagerata e contemporanea.

Realizzate in vitello nappato, camoscio e rete, le nuove sneakers dalla costruzione elaborata si distinguono oltre che per lo stile, anche per il loro straordinario comfort. Perfette da indossare tutti i giorni nel day by day, sono adatte per essere abbinate anche con abiti eleganti, mixando il genere glamour con quello sporty creando un inedito contrasto, mai scontato.

Portando avanti il fil rouge che da sempre caratterizza il marchio marchigiano, completano la collezione SS24 le linee must- have delle collezioni passate rivisitate e proposte in nuovi colori, grafiche e lavorazioni.

E.D.