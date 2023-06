Impegno costante per il Made in Italy

Il Governo italiano e Agenzia ICE sostengono anche questa edizione di Pitti Uomo. ICE è l’agenzia per la promozione e l’internazionalizzazione delle imprese italiane all’estero. Firenze rappresenta la moda italiana e ICE è pronta a dare il suo contributo per l’incoming

dei migliori operatori esteri, di comunicazione e di eventi speciali. Inoltre, in Fortezza, ICE presenta la settima edizione di Young Italian Start up Around the World, progetto finalizzato a valorizzare start up del Made in Italy.