Immersi nel Mediterraneo AT.P.CO racconta l’Italia e il suo desiderio di innovare

E’ un brand dall’anima giovane e cosmopolita, AT.P.CO prodotto dall’azienda bresciana Golden Season Srl che arriva a Firenze per il salone della moda maschile con decisione e grinta, pronto a sfoderare le sue novità per lui. E continua il viaggio italiano del brand che produce total look al maschile, jeans e accessori. Sono i colori dell’Italia che ispirano e tingono anche la collezione estiva, 2024, reinterpretando in chiave leisure il guardaroba ’tipico’ italiano. Il verde e il rosso sono i colori che dominano la collezione sport e vengono accompagnati dai colori neutri come il bianco e il beige. D’ispirazione tennis club i varsity, le grafiche di polo e t-shirt, e pantaloni over in jersey, cotone o denim.

Il viaggio di questo giovin signore parte da Procida, dove le cromie del mare e l’architettura del luogo sono presi come spunto per trasmettere sensazioni e vivacità. I colori azzurri sono i predominanti su giacche, capispalla e pantaloni, ma troviamo anche rossi e gialli soprattutto su polo in piquet, bermuda, shirt jacket e t-shirt. Protagonista il lino per le overshirt, blazer, camicia e pantaloni; spugna per felpe, pantalone corto e polo. Largo spazio alla spugna per felpe, pantaloni corti e polo. Grande spazio anche al bianco in purezza.

Poi si arriva a Cefalù, località siciliana che ispira la palette dei verdi bottiglia e dei marroni cioccolato, su abiti in lino o in cotone, bomber, camicie e pantaloni sia over che slim, cargo cinque tasche. Inedita la texture all over ’nature’, un elegante foliage, proposta sia co cromie a contrasto o nelle tonalità dei beige e usata su camicie, bermuda tinti in capo ma anche per realizzare un foulard, accessorio costante per tutti i pantaloni.

E.D.