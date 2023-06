Il Vintage Hub Circular Fashion

In un mondo che guarda sempre di più al rispetto dell’ambiente, Vintage Hub si evolve e si trasforma in Vintage Hub Circular Fashion, un nuovo progetto curato da Angelo Caroli, anima di A.N.G.E.L.O. Vintage Palace, pensato per stimolare un approccio contemporaneo al mondo del vintage e naturalmente in un’ottica di sostenibilità ambientale. Al primo piano dell’Arsenale, nello speciale allestimento di Antonio Mastrorocco, verranno quindi proposte idee legate ai segmenti del reselling, del preloved e dell’upcycling, tra fashion e design, in un’ottica che lega insieme sostenibilità e business. L’interessante progetto – nel contesto di Pitti Uomo 104 – si rivolge in particolare agli esercizi commerciali e ai negozi, sempre più interessati a ospitare corner second hand e arredamenti vintage.