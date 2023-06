Il polo della camiceria vira sul deep blue

In occasione di Pitti Uomo Alessandro Gherardi, marchio di livello internazionale della camiceria di lusso, presenta una collezione che racconta la ricerca in fatto di innovazione e design che, con la cura sartoriale del dettaglio, caratterizza mezzo secolo dedicato alla camicia. Un nuovo logo, caratterizzato dalla tonalità deep blue e presente ora sulle diverse linee della collezione Alessandro Gherardi, sottolinea quanto il corso dell’azienda aretina – oggi vero e proprio punto di riferimento nel mondo della camiceria maschile presente nelle boutique più prestigiose del mondo – sia sempre più orientato verso l’impiego delle più avanzate tecnologie e la sostenibilità. Per l’estate 2024 il brand propone modelli caratterizzati dal massimo della qualità in fatto di tessuti, da un design contemporaneo e da una impeccabile vestibilità.