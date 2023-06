Il classici del brand rivisitati nel desing E per gli accessori una nuova vita

Per la collezione SS24 Mandarina Duck, brand nato nel 1977 a Bologna, trae ispirazione dal sogno californiano con i suoi tramonti mozzafiato dai colori tenui e caldi che si scagliano sul mare in una calda giornata estiva. La nuova proposta reinventa i classici del brand con nuove combinazioni, design e colorazioni, risaltandone le qualità di stile e versatilità. Gli accessori presentano nuove vesti come l’iconico Mitrix nelle due opzioni Vichy stagionali, Pink e Orange, che vestono i due modelli più piccoli della linea I-Con, ma anche la must-loved MD20 e l’immancabile zaino Utility. Vichy Mitrix è quindi la nuova proposta stagionale in tessuto iridescente in poliestere 3D, molto resistente e con un aspetto semilucido, risultando femminile, informale e funzionale.