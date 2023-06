Idee e innovazione nel rispetto del nostro Pianeta

di Christian

Tubito*

Quest’anno il Material Innovation Lab (MIL) di Kering compie dieci anni, e non poteva esserci migliore occasione per collaborare con la Fondazione Pitti Discovery sul progetto S|Style Sustainable Style. Il Material Innovation Lab è un dipartimento dedicato all’implementazione di materiali e processi sostenibili eo innovativi: in pratica, è sia un archivio di tessuti sostenibili, costantemente aggiornato, che affianca i team di design, e di ricerca e sviluppo dei marchi Kering nel comprendere e sviluppare al meglio i materiali sostenibili, sia un motore di cambiamento all’interno di una catena di approvvigionamento molto complessa.

Nel nostro lavoro, prestiamo particolare attenzione a materiali quali cotone, seta, cashmere, viscosa e poliestere, con l’obiettivo di fornire ai nostri marchi, ma anche ai principali fornitori, risorse, strumenti, spunti e nuove soluzioni per supportarli a capire come fare scelte più sostenibili nello sviluppo dei loro prodotti. Non solo, queste attività si integrano anche a una ricerca continua in ambito tecnologico per individuare soluzioni innovative che testiamo, validiamo attraverso i numerosi progetti pilot che lanciamo in triangolazione con nostri fornitori strategici.

E’ un lavoro molto stimolante, che ci impone curiosità verso ogni tipo di innovazione, di prodotto e di processo, e la capacità di saperne leggere le potenziali applicazioni e implicazioni in termini di sostenibilità. Il MIL è un progetto lungimirante del Gruppo Kering, uno dei tanti per i quali è stata scelta l’Italia come base, e ne siamo orgogliosi. E’ uno dei molti investimenti del Gruppo guidati dalla filosofia dell’open innovation, ovvero dalla ricerca e sperimentazione destinata a essere messa disposizione con tutti gli attori del settore, per un progresso comune e condiviso.

Quando abbiamo iniziato a parlare con Pitti Immagine del progetto S|Style, abbiamo capito immediatamente che c’erano tutti gli ingredienti per dar vita a un’iniziativa unica nel suo genere, per accelerare l’adozione di materiali e processi innovativi e a basso impatto nelle collezioni di brand emergenti. Al MIL, abbiamo l’opportunità di confrontarci quotidianamente con alcuni dei marchi più dirompenti in termini di tendenza e innovazione. Con S|Style siamo andati oltre, mettendo a disposizione le nostre conoscenze e le nostre strutture a dieci nuovi talenti.

Abbiamo condiviso con loro l’approccio di Kering alla sostenibilità, investigato le diverse possibilità delle tecniche di riciclo nel tessile, abbiamo utilizzato tessuti certificati secondo selezionati standard internazionali adottati da Kering quali migliori schemi di certificazione oggi disponibili; fino all’utilizzo di innovativi processi di tintura, pigmenti a base biologica, nuove fibre biogeniche. Il tutto, integrato con la promozione di un lavoro equo ed etico a sostegno dell’artigianalità.

Vedere dei giovani talenti studiare e lavorare con materiali innovativi e sostenibili, rispondere alle loro domande e cercare insieme a loro le migliori soluzioni per dar forma alla loro creatività, è stata un’esperienza molto gratificante e di gran valore anche per l’intero team del MIL.

*Direttore del Material Innovation Lab

del Gruppo Kering