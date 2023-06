Guinzagli e collari per ogni temperamento

MyFamily è presente a Pitti Pets, una fiera importante per il settore del Made in Italy, con le novità e le collezioni iconiche dell’azienda. MyFamily, brand piemontese nato nel 2010 che affonda le radici nella tradizione orafa, interpreta il know-how con gusto, estetica e artigianalità. Tra le novità ’Ginevra’ è l’ultima collezione di guinzagli e collari che prende ispirazione dalla città svizzera, si distingue per essenzialità e rigore delle finiture, simile alla precisione del tempo scandito dagli orologi elvetici.