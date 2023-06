Fiorio Milano, ritorno alla natura per boxer mare e cravatte

Il marchio Fiorio Milano, noto per l’eccellenza delle sue cravatte, declina il suo stile sartoriale, raffinato ed elegantemente italiano, in due aree di collezione: cravatte e beachwear. L’attitudine al nuovo classico guarda agli appassionati di accessori e di artigianalità made in Italy e agli uomini interessati al dettaglio sartoriale. Con le sue collezioni, parla alle nuove generazioni che hanno riscoperto il classico ma in un modo inaspettato, con nuovi codici che rileggono il formal e lo rendono più sportivo e tecnico, con il mix stili diversi, con le sovrapposizioni di tessuti e colori.

Il nuovo beachwear Fiorio Milano per l’estate 2024 è un viaggio nelle più belle località marine del sud della Francia. Il boxer maschile del brand si distingue per la sua qualità superiore, è ricco di dettagli di artigianalità, visibili all’interno e all’esterno del costume, come le cuciture perfette e resistenti, le asole, il taschino sul retro e la comoda coulisse in vita. Grande attenzione è dedicata alla selezione di tessuti: tocco manopesca, molto morbido e gradevole al tatto, in nylon e poliestere dall’asciugatura rapida, resistenti nel colore e nelle rifiniture.

Dalla Costa Azzurra alla Camargue, passando per la Provenza, la collezione è un tripudio di colori intensi e vivaci e di ispirazioni a luoghi noti anche per la ricca iconografia di allegri motivi folk e floreali. I boxer mare ispirati alle feste gitane dell’estate di Saintes-Maries-de- la-Mer mixano il fascino degli ibiscus a fondi che ricordano tessuti délabré, vissuti come i muri delle case color pastello dei villaggi. Fondi marmorizzati in grigio sfumato in verde, azzurro, giallo e rosato riprendono disegni geometrici che evocano piume d’uccello, d’ispirazione gitana. Nel passaggio ad Antibes, i costumi si vestono di grandi fiori provenzali stilizzati che richiamano i tanti profumi di quei luoghi unici. A Saint Tropez, ai colorati motivi vichy e ai rigati, si aggiungono geometrie optical anni ’60 sviluppate anche in tema marino con piccoli pesciolini stilizzati che giocano con conchiglie, coralli e stelle marine dai colori vivaci: arancio, verde, azzurro, rosso e giallo. I pois irregolari risaltano su fondi stampati a effetto tessuto.

Anche le cravatte, cuore della produzione del brand, introducono romantici temi floreali, dai fiorellini ai piccoli bouquet, che evolvono in micro-fantasie stilizzate su fondi pieni a contrasto, su sete stampate o jacquard. Le righe delle famose cravatte regimental di Fiorio, parte del DNA del marchio, vengono reinterpretate in modo totalmente nuovo, sviluppate con rigature irregolari in colori pieni, assoluta novità per la collezione PE24. Sempre presenti e fiore all’occhiello della collezione, le meravigliose cravatte di garza e mogador. È ampio lo spazio di collezione dedicato alle cravatte tricot, in seta, cotoni egiziani e lini melange, con effetto traforato che dona leggerezza, attribuendo un tocco informale a chi le indossa. Con queste cravatte in maglia, Fiorio esprime una delle sue expertise artigianali, utilizzando telai antichi, che mantengono la tradizione, e macchinari all’avanguardia per ottenere nuovi punti e lavorazioni innovative, sinonimo di un Made in Italy che esprime uno storico savoir faire e una creatività che spazia nello stile ma anche nella tecnica produttiva.

La palette colore è sempre ampia, con una predilezione per i colori pastellati che donano un effetto sfumato, con spirali in rilievo. Le produzioni vengono effettuate tutte in azienda, nella sede di San Fermo della Battaglia nel distretto serico comasco, assicurando, oltre all’eccellenza, un’assoluta tracciabilità.