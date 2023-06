Fendi special guest apre la Factory di Capannuccia

Fendi presenterà la collezione uomo PrimaveraEstate 2024 a Firenze, in occasione di Pitti Immagine Uomo con una sfilata speciale in programma nel tardo pomeriggio del 15 giugno nella suggestiva e recentemente inaugurata Fendi Factory, il polo d’eccellenza della Maison nel cuore della campagna toscana a Capannuccia (Bagno a Ripoli).

"Siamo orgogliosi di aprire la Fendi Factory ai nostri clienti e alla stampa, facendola vivere al di fuori del quotidiano con la sfilata uomo. È un luogo speciale per i nostri artigiani e per la comunità locale, perché rappresenta il patrimonio e la creatività di Fendi, coltivando le preziose capacità degli artigiani e preservando il Made in Italy", afferma Serge Brunschwig, Chairman and Ceo Fendi.

"Sono entusiasta che la sfilata uomo si tenga in una location per me così speciale, il cuore pulsante di Fendi, un luogo simbolo della creazione dove sviluppo, innovazione, formazione artigianale e produzione sono uniti sotto lo stesso tetto. Sarà un’occasione unica per vedere i nostri prodotti prendere vita proprio nel luogo in cui i nostri artigiani li realizzano, ponendoli per quel giorno al centro della scena", continua Silvia Venturini Fendi, Artistic Director of Accessories and Menswear Fendi che ritornerà a sfilare a Milano Fashion Week a partire dalla Collezione Uomo di Gennaio 2024 per l’autunno-inverno 2024-2025.