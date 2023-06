Estetica e funzionalità L’estate genderless di Marco Campomaggi

Mani e cuore al lavoro per prodotti destinati a durare, belli anche quando il cuoio vegetale con cui sono fatti invecchia e assorbe molto della personalità di chi magari tanti anni prima ha comprato uno zaino o una sacca. Perché questa di Campomaggi è una moda che guarda contemporaneamente a ieri, oggi e domani, con una visione sostenibile sempre e fin dalla fondazione del brand nel 1983, quando tutto sembrava possibile e la moda stessa era fatta anche di eccessi.

Marco Campomaggi, imprenditore romagnolo con azienda a Teodorano, non ha mai guardato agli altri, alla concorrenza magari vistosa, e si è concentrato sui suoi grandi amori che sono l’artigianalità vera e la qualità che profuma di verità. Con la moglie Caterina Lucchi porta avanti da quarant’anni una storia d’amore con le sue collezioni di alta pelletteria, fatta di intrecci nobilissimi fatti tutti a mano e pelli conciate al vegetale e per questo mai uniformi o simili ad altre. Un discorso di unicità, un senso di ricerca per oggetti mai scontati. Che oggi torna ad essere di gran moda.

Il marchio di borse e piccola pelletteria Campomaggi torna a Pitti Uomo con la collezione primavera estate 2024 che segna un punto di svolta nel percorso creativo del brand di Cesena. Con la nuova stagione Campomaggi ha infatti deciso di ampliare la propria gamma di prodotti genderless, un vero e proprio manifesto della volontà di abbracciare e fare propri i valori di inclusività, diversità e accettazione dell’individualità senza confini di genere.

La collezione Campomaggi per l’estate 2024 si amplia proponendo nuovi modelli pensati per tutti gli stili di vita, unendo estetica e funzionalità. Rimangono invariate le lavorazioni artigianali che, insieme all’utilizzo di materiali di alta qualità, rendono quello di Campomaggi un prodotto unico, che si trasforma nel tempo, diventando così speciale e insostituibile.

Anche questa collezione è stata realizzata con un approccio sostenibile: i materiali rispettano l’ambiente e tutti i processi di produzione sono stati attentamente pianificati per ridurre al minimo l’impatto sul pianeta. Campomaggi si trova presso il Padiglione Centrale della Fortezza da Basso.

