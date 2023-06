Divertimento e sport per la stagione estiva

A Pitti partecipa anche Nice Footwear, presentando la linea calzature SS24 di Ellesse (stand 104 padiglione Cavaniglia). Nice Footwear svelerà le nuove tendenze della stagione estiva 2024. Tra retro-running e modelli a cassetta, ispirazioni allo sport anni ’70, trend ’Mix&Match’, personalizzazioni ’extra-size’, nuance anni ’80, look tecnici e performanti e il gusto vintage tipico del brand è questa una delle collezioni più interessanti di sempre. Fil-rouge sarà appunto il gioco: Pitti Games sarà un mix di divertimento, sfida, energia e creatività, temi che inquadrano il mood della SS24 e che Pitti Immagine mette in scena con moda, lifestyle, scenografie e pattern: dai triangoli del backgammon ai quadri della scacchiera, dalle carte ai dadi; colore, check, zig-zag e linee verticali sono scomposti e ricomposti per ispirazioni grafiche coinvolgenti.