Dinamica e leggera L’estate è ’By the Sea’

di Eva Desiderio

Due monomarca, uno a Firenze e uno a Milano, e 950 multibrand nel mondo. Questo l’exploit di D.A.T.E. marchio toscano di sneakers che in pochi anni si è conquistato un bel palcoscenico di stile. E il 25 maggio scorso ecco la riapertura del punto vendita milanese, tutto rinnovato, in via Ponte Vetero 11, nel quartiere di Brera: uno spazio luminosissimo ideato dal direttore creativo del brand Emiliano Paci e dall’architetto Valentina Magnolfi dello Studio Santa Maria Magnolfi.

Un segnale di crescita in una città come Milano che vanta un turismo internazionale molto importante. Il brand di sneakers si caratterizza per dinamismo, autenticità di storia, passione e cura per i dettagli, un new classic che si innesta su uno stile contemporaneo che si sviluppa con una attenra produzione in Toscana.

L’acronimo che dà il nome al marchio, D.A.T.E., deriva dalle iniziali dei nomi dei fondatori, Damiano, Alessandro, Tommaso, Emiliano. Continua ricerca e perfetto connubio tra design, materiali e funzionalità hanno dato vita, nel tempo, a collezioni identitarie, capaci di seguire le tendenze senza snaturarsi e attente alla sostenibilità e a quei valori traslati dal distretto produttivo toscano, cuore dell’eccellenza calzaturiera italiana, da cui proviene il brand. Forte di un fatturato di 20 mln di euro, destinati presto ad aumentare.

A Pitti Uomo si presenterà la collezione per la primavera estate 2024 di D.A.T.E. battezzata ’By the sea’: qui innovazione e ricerca si uniscono alla passione per il mare nel dare vita a una proposta dalla palette cromatica intensa e marittima il cui contenuto di leggerezza e di funzionalità è perfetta espressione del know how identitario del brand. Modello di punta della collezione è la K2, una scarpa di ispirazione outdoor e dall’ appeal contemporaneo. Una sneaker la cui suola dentellata bicolor si accompagna a una tomaia caratterizzata da un mix materico dove il tessuto è in dialogo con pelle e suede. La sua calzata è resa più confortevole dal soletto in gel rialzato di 2 cm nella parte posteriore. Due le varianti cromatiche proposte: Kdue Hybrid Cream in light gray, rosa, corallo, azzurro e menta e Kdue Hybrid Yogurt in celeste, light gray, beige e vaniglia.