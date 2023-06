Creatività e qualità Testoni ’Kaleidoscope’ Emozioni a colori

Bel ritorno a Pitti Immagine per il brand di calzature Testoni, marchio fondato dall’artigiano calzaturiero Amedeo Testoni a Bologna nel 1929, specializzato in scarpe da uomo fatte a mano, e che da allora non ha mai perso di vista la rotta per la qualità e l’heritage rinnovato. Tra forme, colori e modelli, il brand presenta ’Kaleidoscope’ Testoni, con la collezione estiva 2024 e con un nuovo capitolo. Dall’introduzione di un logo rinnovato, il marchio bolognese inizia un racconto all’insegna dei valori di sempre.

Seguendo il percorso narrativo iniziato nel 2021, che vede ogni stagione caratterizzata da un tema nuovo, ma sempre riconducibile alla storia del marchio Testoni. Tutto succede dopo l’ultimo cambio di proprietà: il brand e la sua fabbrica bolognese sono passati da novembre 2021 a Viva China Holding, maggior azionista del gruppo cinese Li Ning (che ha acquistato il marchio italiano da Sitoy Group di Hong Kong che lo aveva rilevato al 100% nel 2018).

Ispirato dal gioco per bambini, capace di rinfrangere la luce per creare forme infinite, il caleidoscopio di Testoni diventa inclusione, leggerezza e fluidità. Si parte dalla palette di colori dal sapore classico come l’iconico lambrusco e l’intramontabile cigar, fino alle nuances di stagione, allegre ed energiche.

Per lui spazio al blu cobalto e al verde malachite, avvolgenti e di tendenza, il flame, rosso grintoso e ocher, per illuminare qualsiasi outfit. Mentre nella collezione donna, il brand introduce il ciclamino, in contrapposizione alle sfumature ametista e acquamarina. Sui modelli di questa collezione per l’estate 2024 printed, stitching, perforazioni che stimolano la creatività. I materiali sono più morbidi e leggeri. Suole rubber vanno di pari passo a una flessibilità senza pari, che rende la calzata confortevole mentre la costruzione Piuma, brevettata dal brand, si applicano tanto sui modelli più casual e sporty che quelli più classici e formali.

Donna e uomo possono scegliere tra modelli di archivio rivisitati in chiave contemporanea o design moderni e audaci, senza dover scendere a compromessi su qualità, artigianalità, maestria nei dettagli e continua ricerca nella creazione di prodotti capaci di superare la prova del tempo. Nel segno di una linea di calzature orgogliosamente timeless.

