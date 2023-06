Colori, gioia e bellezza Charme in Stile Latino

"Si dovrebbe godere della gioia, della bellezza, del colore, della vita". Il concept della collezione Primavera Estate 2024 di Stile Latino ruota attorno a questa frase di Oscar Wilde, dandy per eccellenza che ha dettato le regole di un’estetica ribelle. La ribellione proposta da Stile Latino a Pitti Uomo 104 passa per il colore, attraverso la scelta di tinte brillanti, fresche e accese che incontrano toni classici e sofisticati.

Nella progettazione della collezione, il direttore creativo Vincenzo Attolini si è lanciato in un’impresa ambiziosa: regalare gioia di vivere a chi sceglie i suoi capi. Il piacere diventa concreto allorquando si indossano capi dalla leggerezza senza paragoni. La scelta attenta di tessuti e filati garantisce altissimo comfort e gradevolezza. Compongono la collezione capi in cotoni finissimi, lane pregiate e l’immancabile cashmere, fanno inoltre la loro comparsa lane italiane fini, sete selvatiche, lane inglesi, lini irlandesi e sea island cotton.

Due sono le aree geografiche che hanno ispirato la composizione dei look presenti nella collezione: da una parte la brezza che caratterizza l’estate italiana dominata dai toni chiari e luminosi e dalle sfumature di blu tipiche del mar Mediterraneo; dall’altra le vibes selvagge e incontaminate del deserto con le sue dune di sabbia dorata intervallate da rocce calde color mattone. La giacca classica resta il capo di punta dell’intero brand, un cavallo di battaglia sempre vincente per la sua costruzione collaudata, per l’esclusività dei tessuti e dei finissaggi e per l’audace scelta delle trame che combinano pattern classici come il damier e l’overcheck a dettagli audaci e vivaci. Talvolta la giacca lascia spazio ad originali alternative come blouson, trench, overshirt e sahariane che si aggiudicano nuovi spazi nella sezione dedicata ai capispalla.

La collezione ridefinisce il concetto di lusso attraverso una rivisitazione dei must have del guardaroba maschile, mixando capi eleganti e senza tempo con dettagli più contemporanei. Gli outfit abbandonano ogni rigidità e si fanno ancora più comodi e disinvolti. La t-shirt che si intravede sotto l’abito e le polo con zip vengono sdoganate e diventano un vero e proprio must, in equilibrio perfetto tra rilassatezza ed eleganza.

La nuova collezione, seppur caratterizzata da tante novità, resta saldamente ancorata alla tradizione sartoriale napoletana riprendendone i canoni e dando nuova linfa alla moda destinata all’uomo contemporaneo.