Beachwear e collezioni mare nel nuovo format White Resort

La moda uomo, appena dopo Pitti, avrà un’altra prestigiosa vetrina alla Milano Fashion Week, le cui giornate del 19 e del 20 giugno si sovrappongono però a un’altra manifestazione di grande appeal, ’White Resort’, il nuovo content show dedicato al segmento moda swimwear e abbigliamento resort, che prende il via il 18 giugno negli spazi di Base Ex Ansaldo, via Tortona 54. Il format, quest’anno, porta numerose novità all’interno del Salone, una vetrina sempre più globale e di ricerca, che connette i designer ai nuovi mercati, elementi fondamentali per definire ’White’ un appuntamento di riferimento per i buyer e la stampa internazionale.

Il nuovo format Resort permette di mettere in luce una nicchia prevalentemente premium sempre più centrale per le aziende del lusso italiane, quello del resortwear e del beachwear: un segmento in forte ascesa, che nel 2022 ha generato 123 milioni di euro di esportazioni, con una crescita di quasi il 60% sul 2019. Una tendenza confermata anche nei primi due mesi del 2023, col nostro Paese in crescita del 22%, in controtendenza rispetto al resto del mondo.

Resort è la vetrina dedicata ai brand internazionali di abbigliamento, calzature e accessori beachwear, selezionati dal team commerciale capitanato da Simona Severini, general manager White, secondo i tipici criteri adottati per mantenere un brand mix di alto livello, che si focalizza sulla qualità e creatività dei prodotti, sulla sostenibilità della produzione e sulla scoperta e promozione di nuovi talenti del settore moda. L’obiettivo è quello di esporre collezioni di abbigliamento e linee di accessori che rispecchiano il mood resort in un hub allestitivo appositamente studiato da Massimiliano Bizzi, fondatore e direttore artistico di White.

Tra i vari nomi presenti il brasiliano ’Água de coco’ che dai costumi da bagno ha ampliato l’offerta con accessori e abbigliamento; ’Paramidonna’, il cui stile appariscente deriva dai ricordi adolescenziali della designer Donika Ancheva; il coloratissimo ed etnico brand greco ’Nema’; ’Pearl&Caviar’: ricami e linee pulite. Nel Resort trova casa anche la Special Area in collaborazione con Winwood Fashion, showroom multi-brand milanese che da anni rappresenta moltissimi nuovi brand del settore luxury.