Anche i quattro zampe hanno un lato fashion La moda lusso per loro

Per gli amici a quattro zampe ovviamente, ma anche e soprattutto per la simpatica vanità dei loro padroni, sempre attenti a sentirsi in sintonia con i propri cani o gatti. Perché anche l’amore per un animale si può palesare attraverso un look deciso, colorato e superaccessoriato. Dopo un debutto di grande successo alla scorsa edizione, torna a Pitti lo spazio esclusivo dedicato agli accessori e al lifestyle per gli amici animali.

All’interno della Polveriera (location assai suggestiva della Fortezza da Basso) va in scena ’Pitti Pets’, l’area speciale dedicata al mondo che ruota attorno ai cani e ai gatti – novità con la quale Pitti Uomo ha intercettato un segmento di mercato in grande crescita – espressamente disegnata da Ilaria Marelli, architetto e designer che ha firmato importanti allestimenti per brand lifestyle internazionali.

Protagonista una selezione di brand che con le loro creazioni – abbigliamento, accessori, prodotti per la cura degli animali, oggetti e arredi per la casa – stanno rivoluzionando il mondo dei pets e che metteranno in mostra al salone fiorentino le loro ultime novità. Tra i nomi confermati all’edizione 2023 di Pitti Pets ci sono Bullophilosophy, Emma Firenze, Eva Machi, Hollyowl, Labart Dog, Lollipet, Malucchi Made In Italy, Mon Bonbon Milano, MyFamily, Omniagioia, Perro Collection, Pupakiotti Pets, Superfine Pets Luxury, Ugo, and Uno Ruben.