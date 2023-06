Alexingh ora è donna A Pitti il gran debutto

di Eva Desiderio

Passione, dedizione, entusiasmo: sono questi i motivi che spingono Alessandra Inghirami, presidente e Ceo di Quadrifoglio che produce le collezioni maschili di camiceria dei marchi Alexingh e Novecentoventi 920, a lanciare a Pitti Uomo 104 la capsule femminile Alexing Donna di camicie in sete esclusive di Como e in cotoni finissimi. Inghirami non nasconde la sua gioia per questo debutto al femminile della sua azienda e di questa capsule che teneva nel cuore da un po’ di tempo. Quarantacinque i modelli: in fiera almeno la metà in mostra per il debutto di linea donna che interesserà i buyers.

"La camicia è nel mio Dna – racconta Alessandra Inghirami – e credo davvero che anche per le donne sia scoccata l’ora di tornare a desiderarla come pezzo cardine del guardaroba femminile. Il mercato ci dà fiducia: per il lancio di questa capsule femminile abbiamo trovato una squadra di rappresentanti capaci". E per il lancio è stata scelta proprio la stagione primavera-estate 2024.

La società ’Quadrifoglio’ di cui fa parte il brand Alexing, lavora quasi a chilometro zero intorno a Sansepolcro e vanta maestranze esperte, quasi tutte al femminile. La donna raffinata di Alexingh veste una palette di colori pastello, valorizzata da molteplici varianti. La cura e lo studio delle materie nobili trovano armonia con i modelli, camicie e non solo: abiti, chemisier, kaftani, pantaloni. Le stampe, simili a veri e propri dipinti, vengono realizzate su cotoni, mussole di cotone, con effetti stropicciati, sersucker, righe di cotone che si amalgamano con i dettagli in seta.

"I colori – riprende – sono fonte di ispirazione, creatività, di sogni che si realizzano". Anche nella collezione maschile, colore, qualità sartoriale, tessuti di alta gamma e stampe esclusive, confermano i principi cardine di Alexingh, per una clientela sofisticata, attenta alla moda ma sensibile alla sostenibilità. Per lui i toni giocano fra loro in mix pieni di vitalità, dall’arancio al rosso al giallo, smorzati da colori neutri chiari, dal blu al turchese, fino al verde. Il bianco naturale si amalgama nei tessuti ricamati di cotone dai neutri alle tinte forti. I check di quadri colorati di lino e cotone si coniugano con i denim anche stampati dai pesi leggeri con vari trattamenti stone. E poi c’è la collezione di Novecentoventi 920 tra proposta formale e sportwear. Infine le polo di piquet mezza manica con colori integrati con la collezione sportwear di camiceria.