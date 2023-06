A Pitti Uomo 104 buyer stranieri dei più importanti grandi magazzini

Tra i buyer dei più importanti department store internazionali, shop e boutique di ricerca, i retailer online, hanno già confermato la presenza: 10 Corso Como, Beaker, Opener, Shinsegae (Corea del Sud), Al Tayer Insignia - Harvey Nichols e Bloomingdale’s, Level Shoes, MAF (Emirati Arabi Uniti), Banmen Select, B1ock, Clap, In the Park, R130, Skp, XC273 (Cina), Beams, Hankyu Hashin, Isetan Mitsukoshi, United Arrows, Takashimaya, Wako, Ships (Giappone), Bergdorf & Goodman, M Penner, Bloomingdale’s, Giblees, H.Lorenzo, Martinpatrick 3, Moda 404, Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, The Webster (Stati Uniti), Beymen (Turchia), Browns, Brown Thomas, End Clothing, Giulio, Harvey Nichols, Htown, John Lewis, Liberty, Machine A, Matches, Peggs & Sons, Selfridges, The Business, Trunk Clothiers (Regno Unito), BSTN, Bungalow, Soeren, Engelhorn, Highsnobiety, Kadewe, Lodenfrey, My Theresa, Voo store, Peek & Cloppenburg (Germania), CNTRBND, Holt Renfrew, La Maison Simons, Ssense (Canada), Printemps, DFS - La Samaritaine, Galeries Lafayette, (Francia), Harvey Nichols, Printemps (Qatar), Illum, Norse, Wood Wood (Danimarca), Lane Crawford (Hong Kong), Le Gray (Arabia Saudita), Lukse, Tsum (Russia), Mini shop, Zappa (Spagna), Très Bien (Svezia), Trends (Taiwan), Monn (Svizzera), Sheet-1 (Portogallo), Si Fashion (Emirati Arabi Uniti), Smets (Lussemburgo), YME (Norvegia).