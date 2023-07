Un itinerario europeo della fiaba La festa per i 140 anni di Pinocchio

PESCIA (Pistoia)

Ha la consistenza dei sogni ma un punto di partenza ben preciso. La Via Europea della Fiaba è nata, infatti, da una scintilla che oggi è una stella che brilla sulla "casa" di Pinocchio. Da Collodi al mondo, sulla scia di un successo riconosciuto anche dal Consiglio d’Europa che l’ha voluta tra i suoi tesori più preziosi. Quale regalo migliore per il compleanno del mitico burattino che quest’anno ha spento le sue prime 140 candeline: una ricorrenza che verrà festeggiata dalla Fondazione nazionale Carlo Collodi attraverso un fitto calendario di iniziative con le nostre testate Qn La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno, insieme al portale Luce!, nel ruolo di media partner.

La consegna ufficiale dell’attestato è avvenuta ieri dalle mani di Stefano Dominioni – segretario esecutivo dell’Accordo parziale allargato sugli Itinerari culturali del Consiglio d’Europa nonché direttore dell’Istituto europeo degli Itinerari culturali – a quelle emozionate del presidente della Fondazione nazionale Carlo Collodi, Pier Francesco Bernacchi, e della presidente dell’associazione Via Europea della Fiaba, Marina D’Amato. Testa e cuore del progetto insieme ad altri illustri sostenitori. "La Fondazione Collodi è orgogliosa di aver ideato questa Via e di promuovere eventi che rafforzino il suo legame con il prestigioso programma europeo", così il presidente Bernacchi ricordando il momento magico in cui espresse quel desiderio.

E proprio di magia è il caso di parlare. Perché la Via Europea della Fiaba è un viaggio per bambini di ogni età che fa tappa in decine di luoghi speciali dove la letteratura – destinata a piccoli e grandi – diventa un’avventura spesso anche pedagogica. Racconti, miti e folklore si rincorrono tra Italia, Irlanda, Grecia, Germania, Svizzera, Croazia ma anche Francia, Albania e tanti altri Paesi. Dal National Leprechaun museum di Dublino al Museo di Pierino Porcospino di Francoforte, dal Museo di Val Verzasca di Sonogno all’Associazione del professor Balthazar a Zagabria fino alla compagnia greca Dream workers che gestisce parchi a tema: sono soltanto alcuni dei partner in gioco, compagni ideali di Pinocchio.

Intanto occhi puntati ancora su di lui, protagonista del Galà del 7 luglio (ore 17) a Collodi con Daniela Marcheschi, Giordano Bruno Guerri e la nostra direttrice Agnese Pini; quindi apertura della mostra Pinocchio sono io! di Silvano Campeggi e concerto del tenore Giuseppe Gambi.

Elisa Capobianco